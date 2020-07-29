У главного тренера Динамо и Шахтера Мирчи Луческу - юбилей

Сегодня 75 лет исполняется румынскому тренеру Мирче Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", а с конца июля 2020 года - киевское "Динамо".

Он родился как раз после окончания Второй мировой войны в небогатой многодетной семье в столице Румынии - Бухаресте. С детства много играл в футбол. После школы поступил в университет и получил высшее образование на факультете внешней торговли.

Готовился к работе в торгово-дипломатических миссиях, а взамен получил приглашение от бухарестского "Динамо" - футболистом на позицию нападающего. Там он, хотя и дебютировал в 18 лет, закрепился не сразу, был в аренде студенческого клуба, но вернулся феерическим дублем в бухарестском дерби с "Рапидом" в 1968 году.

Мирчу Луческу признавали футболистом года в своей стране, он участвовал в составе "Динамо" в еврокубках, выигрывал чемпионаты Румынии. Доигрывал Мирча в клубе "Корвинул", а его прощальный матч в составе столичного "Динамо" состоялся в 1990.

Выступал он и за сборную Румынии (70 матчей - 9 голов). Был ее капитаном на чемпионате мира, где команда противостояла в группе мощным Англии и Бразилии Пеле.

Тренерскую работу Луческу начал в том же "Корвинуле", когда одновременно был и игроком. Команду ему удалось вывести в высшую лигу, впоследствии возглавлял сборную Румынии, ввел в состав лучшего румынского футболиста ХХ века Георгия Хаджи, а команда вышла на чемпионат мира 1986 года.

Бурные времена тренерских успехов и неудач Мирча Луческу переживал в родном бухарестском "Динамо", которое возглавлял 1985-1990 годах. Тогда были очень горячие противостояния динамовцев со "Стяуа" - любимой командой диктатора Чаушеску, которую еще и возглавлял его сын Валентин. По его приказу меняли руководство федерации футбола и увольняли Луческу. Но после падения коммунистического режима "Динамо" тут же стало чемпионом.

Впоследствии Мирча Луческу работал в Италии с клубами "Брешиа", "Пиза", "Реджано", а еще "Интернационале" в 1998-1999 годах. Однако удачной была работа первых двух, а вот с "Интера" Мирче пришлось идти в отставку в фоне скандала.

К концу 90-х Луческу поработал с третьей бухарестской командой - "Рапидом", который болтался внизу турнирной таблицы. Вместе с Мирчей команда получила кубок Румынии и стала вице-чемпионом.

В начале 2000-х Мирча поработал с турецкими клубами "Галатасараем" (дважды становился чемпионом) и "Бешикташем", сотрудничество с которым прекратилась после терактов в Стамбуле и нескольких скандалов.

А тогда, в 2004-м, наступила известная для украинских болельщиков футбола эра "Шахтера" для Мирчи Луческу: прерывание гегемонии киевского "Динамо" в украинском футболе, успехи в Лиге чемпионов и победа в Кубке УЕФА.

После 2016 года, когда президент "Шахтера" Ринат Ахметов встретился на прощание с Луческу и его женой, Мирча возглавлял российский "Зенит" (во время войны за Донбасс) и сборную Турции, однако в обоих случаях неудачно.

А на днях, в конце июля 2020-му, Мирча, к удивлению всего футбольного мира, возглавил киевское "Динамо" - принципиального соперника своей бывшей команды из Донецка.