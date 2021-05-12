Ахметов: Надеюсь, Шахтер вернется на Донбасс Арену и проведет первый матч с Динамо

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, почему не посещает матчи донецкого клуба.

– СМИ писали, что Ринат Ахметов охладел к футболу.

- Что такое "охладел к футболу"? Хожу ли я на футбол? Нет, потому что я пообещал болельщикам "Шахтера"! Я очень болезненно пережил отъезд из Донецка. 20 мая будет семь лет, как я уехал из Донецка. Донецк - Это мой город, который я любил, люблю и, всегда буду любить. Мы всегда находились в Донецке.

Ходили на "Донбасс Арену", перед игрой у меня всегда была традиция - я приходил на тренировку и общался с футболистами, отвечал на те или иные вопросы. После игры я приходил и что-то комментировал. Да, так было. В такой же ситуации оказались наши болельщики, которые не могут прийти на стадион, которые не видят футбол. Это даже до ковида. К сожалению, сегодня даже пандемия вмешалась в нашу жизнь.

Но я ни одного матча не пропустил. "Шахтер" меньше любить не стал. Что такое "охладел"?! На сегодняшний день "Шахтер живет"? Живет. Перед собой амбициозные цели ставит амбициозные? Ставит. Вы, наверное, не слышали, что у "Шахтера" что-то стало с финансированием или кто-то не получает зарплату, или еще что-то такое. Это же все работает? Работает!

- Но большинство считает, что ваше присутствие на трибуне, в такие кризисы как сейчас - команду точно вдохновит? И конечно же хороший президент – это не только стабильное финансирование.

- "Шахтер" в моем сердце навсегда! Я люблю "Шахтер" и буду делать все, чтобы моя команда побеждала! Но вы знаете, а если я пришел на трибуну, а "Шахтер" проиграл?! Вы же знаете, что я не пропускал в Донецке ни одного матча. Я и сейчас не пропускаю ни одного матча, но только у телевизора. По-другому. Вот у меня будет 25 лет как я являюсь президентом "Шахтера". Из них 18 лет – я ходил на стадион, а 7 лет я сижу у экрана телевизора. Это тоже не просто... Вы не думайте, что это легко и просто.

Когда твоя команда играет, а ты не можешь прийти на стадион - это не есть хорошо. Надеюсь, все-таки наступит тот день, когда наступит мир в нашей стране, "Шахтер" вернётся на "Донбасс Арену" и мы проведем там первый официальный матч с киевским "Динамо". Это будет здорово!

- Вы не будете пока ходить на матчи?

- Пока нет. Я уже и пожалел сто раз и пожалел, что пообещал. Конечно, хотелось прийти на матчи Лиги Чемпионов. Были важные матчи и хотелось прийти.

- Болельщики просили и писали, чтобы вы вернулись. Да, вы дали такое слово, но болельщики же просят. Это же не только команде надо, но и фанатам? Болельщики не видят президента своего.

- Увидят, увидят. Я даю вам интервью - вот увидят", - сказал Ахметов.