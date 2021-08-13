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Лидер Шахтера восстановился от травмы и готов сыграть с Металлистом 1925

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Соломон сможет помочь своей команде

Лидер Шахтера восстановился от травмы и готов сыграть с Металлистом 1925

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Педринью не принимал участия во вчерашней тренировке накануне домашнего поединка 4 тура УПЛ против "Металлиста 1925".

В последней игре с "Генком" бразилец травмировал заднюю поверхность бедра. По оценкам врачей, около недели понадобится полузащитнику на восстановление.

Зато приступил к работе Манор Соломон, который пропустил два последних поединка "Шахтера" из-за травмы.

Вечерняя сессия горняков длилась чуть меньше часа, и была посвящена тактическим наработкам. Еще одна тренировка "Шахтера" запланирована сегодня утром.

Как сообщает пресс-служба "горняков", израильтянин уже включен в заявку "Шахтера" на игру против харьковского клуба.

Напомним, матч "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 13 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Манор Соломон
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Technical
13.08.2021 в 11:35
Добре, що Соломон відновився, в контексті майбутньої гри з Монако
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0
0
avatar
vismut (Запорожье)
13.08.2021 в 11:10
Не хватало ещё тут терять очки.
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0
-1


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