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Лидер Шахтера восстановился от травмы и готов сыграть с Металлистом 1925
Соломон сможет помочь своей команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "Шахтера" Педринью не принимал участия во вчерашней тренировке накануне домашнего поединка 4 тура УПЛ против "Металлиста 1925".
В последней игре с "Генком" бразилец травмировал заднюю поверхность бедра. По оценкам врачей, около недели понадобится полузащитнику на восстановление.
Зато приступил к работе Манор Соломон, который пропустил два последних поединка "Шахтера" из-за травмы.
Вечерняя сессия горняков длилась чуть меньше часа, и была посвящена тактическим наработкам. Еще одна тренировка "Шахтера" запланирована сегодня утром.
Как сообщает пресс-служба "горняков", израильтянин уже включен в заявку "Шахтера" на игру против харьковского клуба.
???? Манор Соломон возвращается! Заявка «Шахтера» на сегодняшний матч с «Металлистом 1925».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 13, 2021
Игра на НСК «Олимпийский» начнется в 19:30. Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX.#Shakhtar #ШахтерМеталлист1925 pic.twitter.com/JirZn21IEK
Напомним, матч "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится сегодня, 13 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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