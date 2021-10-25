Уход Аллахяра сильнее ударит по Заре, чем потеря Кочергина. О чем говорить после 12 тура УПЛ

Уход Аллахяра сильнее ударит по "Заре", чем потеря Кочергина

Знаете, чем лидер отличается от хорошего футболиста? Пока второй играет хорошо в рядовых поединок, первый тащит команду в самые тяжелые моменты. Взять хотя бы "Зарю". Кочергин - отличный игрок, забивший пять голов в этом сезоне. Но он не лидер. А Аллахяр - лидер. 20-летний иранец принес своему клубу шесть очков в двух последних поединках, и, учитывая его скорый отъезд из Украины, болельщикам луганчан должно становиться грустно.

Аренда форварда у "Фенербахче" заканчивается уже зимой. Поговаривают, что есть опция выкупа за три - три с половиной миллиона евро. Деньги для "Зари" огромные, которые вряд ли удастся насобирать/одолжить, но ведь иранец мог бы их отбить в скором будущем. Аллахяр крут не только в УПЛ, но и в еврокубках, которые можно назвать рынком для продажи молодых и перспективных. Год назад он забил победный гол в ворота "Лестера", в прошлый четверг принес три очка в битве с "ЦСКА". 20-летний игрок умеет давать результат в сложных ситуациях и в составе луганчан просто нет другого такого футболиста.

К чему мы это? Есть вероятность, что зимой и Кочергин, и Аллахяр уйдут из-под опеки Скрипника. И если первого скрепя зубами еще можно будет заменить, то потеря иранца станет очень серьезным ударом. Найти другого такого будет практически нереально. Георгий Грошев

Футбол "Вереса" не может нравиться. Но он приносит команде результат

Можете считать меня хейтером "Вереса", но футбол "народного клуба" смотреть очень тяжело. Юрий Вирт лучше нас осознаёт, что нынешним составом тяжело бодаться на равных с половиной команд лиги, поэтому избрал самый оптимальный вариант: бетон сзади и реализация одного-двух моментов впереди за одну-две атаки. Визуально может показаться, что в половине своих игр ровенчане не заслуживают побед, ведь меньше проводят времени с мячом и меньше атакуют. Но главная фишка этой команды - реализация. Многие будут биться и ничего не создавать. А возрастная команда "Вереса", условно говоря, дважды перейдёт середину поля и дважды забьёт. А потом опять будет сидеть на своей половине.

"Верес" и "Металлист 1925" - это лёд и пламя нынешней украинской Премьер-лиги. Обе команды вышли прошлым летом из ПФЛ, обе идут по турнирной дистанции практически вровень. Разница лишь в том, что футбол ровенчан для любителей не смотреть игру, а только фиксировать итоговый результат на табло, а вот харьковчане - это про драйв и эмоцию. Кстати, им закрывать первую часть чемпионата очным матчем. И я очень сомневаюсь, что в той игре прагматизм Юрия Вирта останется без очков. Александр Рыженко

Сумеет ли кто-то превзойти работу Лавриненко в "Ингульце"?

Почти три недели "красно-желтые" из Петрового находились вне игры. Но в отличие от того же "Руха", их не потревожил коронавирус, а потому была надежда, что затянувшаяся пауза пойдет им на пользу. До этого "Ингулец" шел без побед в четырех поединках кряду, а потому срочно нуждался в набранных очках. Учитывая, что в соперниках был далеко не самый грозный "Металлист 1925", казалось, что футболисты Лавриненко смогут выполнить главную задачу. Не смогли.

Конечно, после 0:4 и ужасной серии без побед, начинает казаться, что единственное правильное решение - увольнение Сергея Лавриненко. Несмотря на заверение владельца клуба, что скорее он уберет всех игроков, нежели коуча, смена рулевого действительно может дать краткосрочный эффект. Но поможет ли это спастись? Есть сомнения. Стоит понимать, что даже в провальной встрече с "1925", "казаки" провели добротный первый тайм, имели свои подходы к штрафной харьковчан, имели свои моменты. Да, реализовать их не получилось, но тут претензии уже не к тренеру, а к исполнительскому мастерству игроков "Ингульца".

К Лавриненко накопились вопросы. Местами он теряет контроль над командой, которая полностью проваливает второй тайм. Это было и в Харькове, и в Полтаве. Есть вопросы и по игре в обороне, и по некоторым тактическим нюансам. Да, работа Сергея Дмитриевича не идеальна, но лично у нас нет стойкой уверенности, что с таким подбором игроков кто-то другой замахнется на нечто большее, чем борьба за выживание. Повторимся, на короткий срок эффект будет, но это все временно. Дальше будет то же самое. Георгий Грошев

"Днепр-1" не провалил матч с "Динамо", но пока не вырос из коротких штанишек

Плохие результаты матчей с грандами и прямыми конкурентами противоречат декларируемым Йовичевичем целям. Накануне тренер даже говорил о борьбе за чемпионство, но здесь еще надо расти для того, чтобы быть третьей силой. Матч с "Динамо" превратился для "Днепра-1" в очередное испытание, которое подтвердило ранее известную истину – команда еще не выросла из коротких штанишек.

"Днепр-1" не провалил игру, но и не сделал чего-то такого, с чем можно было бы претендовать на очки. В первом тайме была равная борьба, однако эффективность изменений, проведенных Луческу в перерыве, свидетельствует, что это скорее "Динамо" неправильно настроилось, нежели "Днепр-1" сделал шаг вперед. Во втором тайме уже все стало на места. Йовичевич справедливо заметил, что первый гол случился после мощной индивидуальной вспышки Цыганкова. Однако надо оценивать и тот факт, что перед голом "Динамо" играло в несколько иной футбол, чем до перерыва – скорее двигало и разыгрывало мяч, футболисты лучше открывались на позициях. Одним словом, к голу все шло, и если бы Цыганков не забил свой момент, "Динамо" нашло и реализовало бы другой шанс.

"Днепр-1" – неплохая команда. Это не тот случай, когда нужно говорить о полной деклассации со стороны фаворита. Но даже для третьего места днепрянам еще нужно расти. Игорь Семйон

Скрипник классно приспосабливается к непростым кадровым условиям

Виктор Скрипник - одна из самых неоднозначных фигур на тренерской шахматной доске УПЛ. До сих пор непонятно, стоит ли его оставлять на посту главного тренера "Зари", либо же увольнять из-за тяжелого старта и провалов в еврокубках. За последние восемь дней луганчане сыграли трижды. Проиграли 1:6 "Шахтеру" и победили дважды, причем одна из викторий припала на многострадальную Лигу Конференций. И как после таких "горок" давать однозначную оценку?

Мы и не будем, но отметим положительную сторону Скрипника. Он начинает адаптироваться. Ранее коуч часто гнул свою линию, причем по нужде и без оной, однако в двух последних матчах он отошел от привычного стиля. "Заря" играет с одним наконечником атак (Гладкий), с иранцами на флангах, с непрофильным Хомченовским в опорной зоне и прогрессирующим Снурницыным на левом крыле обороны. Да, все эти решения не от хорошей жизни, а от ужасного кадрового дефицита, но Скрипник даже в таких условиях нашел место для резкого маневра.

Виктор Анатольевич перешел на новую схему и придумал новую позицию для некоторых игроков, однако, учитывая короткую скамейку запасных и отсутствие ротации, в долгую этот трюк работать не будет. Да, вероятно, скоро должны будут вернуться Кабаев, Назарина и Вернидуб, что позволит наставнику вдохнуть чуть спокойнее, однако руководству стоит понимать, что для высоких мест в турнире на дистанции, им срочно нужно работать над составом. Георгий Грошев

"Львов" сознательно делает выбор против конструктива

Можно понять защитную тактику "Львова" против "Динамо" в предыдущем туре. Но не очень приятно наблюдать за тем, как в лобовом матче против прямого конкурента команда Дулуба прежде всего думает как бы не пропустить. Стартовый состав, игра в первом тайме, начало второго – все свидетельствовало о нежелании "Львова" раскрываться в матче с "Черноморцем". Встречная игра пошла только после пропущенного.

И очень быстро, а главное – очень легко "Львов" забил в ответ. Затем создал еще несколько возможностей. Поэтому возникает резонный вопрос: почему команда не хочет, если может? Даже против "Динамо" были моменты в конце поединка, когда львовяне прекратили думать о глухой защите. С таким сознательным уходом от конструктива "Львов" будет вечно в роли догоняющего.

Защитная тактика имеет право на жизнь, но не стоит ли отходить от нее хотя бы в матчах против равных себе? Пример "Миная" красноречив: с новым тренером закарпатский коллектив стал действовать быстрее и агрессивнее, что сразу развеяло безнадежность и приковало к команде куда больше внимания. Игорь Семйон

Даже "Минай" выглядит интересней "Руха". Не значит ли это, что во Львове что-то делают не так?

Этот аргумент мы пока не будем раскрывать максимально и прессинговать белорусского главного тренера вместе с менеджментом клуба. Да, Леонид Кучук работает первые полгода после возвращения, а мы помним, какой рывок во втором полугодии сделал, например, Игор Йовичевич с "Днепром-1". Да, в предыдущем туре не сыграли ряд ведущих игроков из-за ковида. Но всё равно некоторые решения наставника в голове не укладываются: почему именно сейчас были выпущены в старте де Розарио и Альваренгу, которые до этого в лучшем случае выходили на поле только со скамейки, а первый за "Рух" вообще дебютировал? Был же "живой" Кондраков на скамейке. Почему в команде постоянная ротация состава? Или это переходящее знамя, которое вынужден нести каждый тренер "жёлто-чёрных"? И главное - почему команда играет в каждом туре так, словно предматчевую установку им проводят охранники Григория Козловского с катаной в руках?

"Минай" однозначно одна из слабейших команд нынешнего чемпионата - вы это уже слышали тысячу раз. Но это не помешало Игорю Леонову донести до своих подопечных, что он хочет видеть и как. И они прислушиваются. У "Руха" же мы видим безумную беготню с однозначно одним желанием: попроще сыграть сзади, а впереди как пойдёт. В итоге получается, что при нынешнем тренерском штабе весь футбол команды построен на фразе "как пойдёт".

И да. Тем, кто не считает "Рух" аутсайдером УПЛ. Отрыв от зоны вылета всего пять очков. От переходных матчей - четыре. Уверены ли вы, что "Рух", скорее догонит "Верес" с "Десной" и "Металлистом 1925", чем не свалится вниз? Я, например, нет. Александр Рыженко

Проговорим снова: "Колосу" нужны глобальные изменения

Два последних матча ковалевской команды только подтвердили наш тезис полуторамесячной давности . "Колосу" нужны серьезные изменения. После ухода Руслана Костышина с поста главного тренера, руководство понадеялось, что Сергей Кузнецов станет своим Ханси Фликом, который из первого помощника превратится в идеального рулевого. Футболисты под рукой действительно неплохие, которых вполне еще можно было оживить. Но, увы, эта история совсем о другом.

Лично мы не следили за тренировками и работой 41-летнего белоруса вне футбольного поля, но исходя из увиденного в двух последних играх, становится ясно одно - у него не получается. Ни с "Днепром-1", ни с "Зарей" в игре ковалевцев не было четкой идеи, не было понятно, за счет чего они намерены победить. Нет ни командной игры, ни желания, нет ни-че-го. А ведь за все это должен отвечать главный тренер.

Мы не ставим крест на тренерской карьере Сергея Кузнецова, но пока возникает ощущение, что "Колосу" нужен новый наставник. С новым подходом. С новым стилем игры. Шаран, Хацкевич, Григорчук, Ковалец и дальше по списку. Свободных коучей на украинском рынке немало, а учитывая амбиции "Колоса", многие из вышеперечисленных вполне могут дать свое добро возглавить коллектив из киевской области. Но сейчас все зависит от руководства данной команды - как скоро они поймут необходимость изменений? Георгий Грошев