Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал высказывания Богдана Бутко по каминг-ауту полузащитника австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло и Артема Беседина по проведению гей-парадов.

"Я впервые слышу об этих фактах. Уверен, компетентные органы рассмотрят это дело и дадут свою оценку, они всегда наблюдают.

Комитет УАФ этики и честной игры возглавляют европейцы. Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры – Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди", – сказал Павелко.