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Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко
Президент УАФ сообщил, что словами игроков должен заняться комитет этики и честной игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал высказывания Богдана Бутко по каминг-ауту полузащитника австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло и Артема Беседина по проведению гей-парадов.
"Я впервые слышу об этих фактах. Уверен, компетентные органы рассмотрят это дело и дадут свою оценку, они всегда наблюдают.
Комитет УАФ этики и честной игры возглавляют европейцы. Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры – Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди", – сказал Павелко.
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