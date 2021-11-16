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Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент УАФ сообщил, что словами игроков должен заняться комитет этики и честной игры

Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал высказывания Богдана Бутко по каминг-ауту полузащитника австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джошуа Кавалло и Артема Беседина по проведению гей-парадов.

"Я впервые слышу об этих фактах. Уверен, компетентные органы рассмотрят это дело и дадут свою оценку, они всегда наблюдают.

Комитет УАФ этики и честной игры возглавляют европейцы. Это при мне впервые этот комитет возглавили европейские лидеры – Франческо Баранка и члены комитета, которых он привлек. А это бывшие члены Европарламента – серьезные люди", – сказал Павелко.

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В статье: Богдан Бутко Андрей Павелко Артем Беседин
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Источник:
Радио НВ

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
16.11.2021 в 13:48
Баранка п*дар?)
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