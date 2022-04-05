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Цитаишвили перейдет в польский клуб - источник
Один из аутсайдеров Экстраклассы
Фото: ФК Черноморец
Фланговый полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили перейдет в польскую "Вислу" из города Краков. Об этом сообщает твиттер BuckarooBanzai.
В скором времени о трансфере футболиста должны объявить официально. Согласно данным источника, речь идет об аренде до конца сезона, что разрешено представителям УПЛ из-за войны Украины с россией.
Первую половину сезона 21-летний футболист отыграл в аренде за "Черноморец". В составе моряков он провел 13 поединков и забил 1 гол. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.
"Висла" на данный момент идет на16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков за 27 поединков.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован "Ференцварош".
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