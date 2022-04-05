УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили перейдет в польский клуб - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили перейдет в польский клуб - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из аутсайдеров Экстраклассы

Цитаишвили перейдет в польский клуб - источник

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Фланговый полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили перейдет в польскую "Вислу" из города Краков. Об этом сообщает твиттер BuckarooBanzai.

В скором времени о трансфере футболиста должны объявить официально. Согласно данным источника, речь идет об аренде до конца сезона, что разрешено представителям УПЛ из-за войны Украины с россией.

Читайте такжеЦитаишвили – о переходе в другой клуб: Все решится в ближайшие дни, пока я в сборной

Первую половину сезона 21-летний футболист отыграл в аренде за "Черноморец". В составе моряков он провел 13 поединков и забил 1 гол. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2025 года.

"Висла" на данный момент идет на16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 25 очков за 27 поединков.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Цитаишвили заинтересован "Ференцварош".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...