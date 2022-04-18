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Ультрас Динамо: Владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного

Премьер-лига
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(2 голосов)

Фаны киевлян выступили с заявлением

Ультрас Динамо: Владельцы Динамо поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

"WBC Ультрас Динамо" сделали заявление, в котором высказались по поводу отказа киевского клуба отпускать игроков в национальную сборную Украины.

"В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства "Динамо" как в который раз наносит имиджевые потери для киевского клуба и противоречит интересам Украины.

На днях были утверждены обновленные даты стыковых матчей сборной Украины на Чемпионат Мира. Излишне говорить, что участие Украины в подобных мировых форумах – это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения. Для широкой публики именно сборная Украины по футболу – это главная команда страны.

Впрочем, последнее заявление руководства "Динамо" вызывает удивление. Широкая масса столкнулась с ситуацией, когда владельцы "Динамо" поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом FIFA и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

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В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на Чемпионат Мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство "Динамо" убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так это выглядит для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир!

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор неосужденными Павелками и Костюченко, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия "Динамо" иначе как саботажем против сборной назвать трудно.

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Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали заграницу, похоже, не состоятся. Вместо "Милана", "Барселоны", "Аякса" и "ПСЖ" нам предлагают посмотреть матчи с "Левски", "Клужем" и "Аустрией". То же "Галатасарай" идет 14-м в чемпионате, а "Айнтрахт" - 10-м. Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Есть еще наивные люди, которые думают, что Суркисы соблюдают свои обещания.

Также по нашей информации Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту - чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны", - говорится в заявлении.

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В статье: Динамо (Киев) Ультрас Динамо
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
18.04.2022 в 13:20
Да уж нам эти авгеевы конюшни чистить и чистить . А нечесть все равно будет лезть из всех щелей .
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0
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vinn (Khmelnitsky)
18.04.2022 в 12:50
двохсторнки між собою- це досвід, це сильно, Шотландці- трепещіть... дядя Саша як натренує- всіх знесуть.... А ще тільки ГТ ЗБірної вміє знайти позицію тому ж Буяльському... а Караваєва як підтримав, то досі вдячний....
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-5
TIHOnew (Хмельницький)
18.04.2022 в 13:26
Я був вражений, коли в 2014 біженці втікаючи від руського міра втирали, що не все так однозначно і не потрібно приймати мовні закони, не потрібно перейменовувати вулиці, не потрібно підсилювати армію. І ось йде 2022 рік. Йде повномасштабна війна. Страшні трагедії відбуваються кожного дня по Україні. І знаходяться козли, які сьогодні захищають Суркісів і компанію. Для яких Суркіси вище збірної. Просто нема слів.
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