  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Динамо: Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Динамо: Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Кахим Перрис рассказал о дебюте за киевлян

Новичок Динамо: Нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Новичок "Динамо" Кахим Перрис после матча с "Минаем"(1:0) рассказал о дебюте за киевлян и первом месяце в команде:

Читайте такжеФК Минай - Динамо 0:1. Обзор матча и видео гола

– Какие эмоции испытываете в связи с дебютом?

– Фантастические ощущения! Для футболиста нет ничего лучше, чем провести свой первый матч за такой большой клуб, теперь нужно продолжать усердно работать и двигаться дальше.

– Вы провели на поле 15 минут, сложно ли за такое время проявить свои лучшие качества?

– Да, но это только первые минуты. Уверен, у меня еще будет много времени и достаточно игр, чтобы показать себя с лучшей стороны и болельщикам, и тренерскому штабу. Повторюсь, нужно стараться и работать.

Читайте такжеБандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов

– Для вас с Джастином Лонвейком это день, который запомнится надолго?

– Да, безусловно. Для нас обоих сегодня важный и большой день, я никогда не забуду его. Очень рад находиться в этом коллективе. Самое важное, что команда сегодня победила.

– За несколько недель в "Динамо" вы уже посетили Львов и Ужгород, понравились ли вам эти города?

Они действительно очень красивые. У нас не было достаточно времени, чтобы прогуляться по ним и насладиться архитектурой сполна, но я обратил внимание на то, что у вас очень приятный и улыбающийся народ, даже в такое ужасное время.

– Как прошел первый месяц с новым коллективом?

– Ребята очень тепло меня встретили, это приятно. Чувствую себя хорошо.

– С кем общаетесь больше всего?

Со всеми ребятами, говорящими на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас фантастический коллектив.

– Когда начнете говорить по-украински?

– Очень скоро. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу украинский. Уже знаю пару слов, например, "добрий вечір" (улыбается).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Кахим Паррис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде