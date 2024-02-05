Директор стадиона Авангард: Ситуация на матче Минай - Динамо – политически мотивированное решение. У кого-то сыграли определенные амбиции

В конце 2023-го года УАФ проинформировала руководство стадиона "Авангард" в Ужгороде, а также администрацию ФК "Минай", что до 1-го февраля на аренах должно быть освещение в рабочем состоянии. В частности, этот вопрос приобрел дополнительную актуальность после не сыгранного в Минае матча между местной командой и киевским "Динамо" в декабре прошлого года.

Впрочем, в субботу, 3-го февраля администрация "Авангарда" опубликовала письмо , уже от нового руководства УАФ. В сообщении говорится о том, что несмотря на недостатки с освещением, в списке аккредитованных стадионов на вторую часть сезона 2023/24 не произойдет изменений.

Журналист UA-Football Владислав Личик взял комментарий по этому вопросу у директора крупнейшей арены Ужгорода - Виктора Качура.

- Как Вам удалось отстоять свою позицию и сохранить аккредитацию?

- В первую очередь, это же было политически мотивированное решение абсолютно одного человека, который в то время руководил остатками старой команды УАФ. То есть, это решение было принято Костюченко (прим. - речь идет о Вадиме Костюченко, бывшем первом вице-президенте УАФ). И это даже не было решение, это фактически было лишь такое указание - это была рекомендация до 1-го февраля установить освещение. То есть это не было лишение аккредитации, как таковой. Это только так трактовалось. Но аккредитовала то Украинская ассоциация футбола, зная об этих недостатках. Они же до начала войны аккредитовали стадион? Аккредитовали. А еще и "Авангард" включили в высшую категорию на уровне со стадионом киевского "Динамо". То есть все знали, что света нет.

Когда уже началась война, то оперативное управление осуществлялось от нас - со стадиона "Авангард". Здесь УАФ три месяца находилась. И тогда никого не беспокоил свет, только хотели начать футбол. Я понимаю, потому что когда есть развитие футбола, то есть финансирование из УЕФА, когда есть финансирование из УЕФА - есть содержание УАФ. А так где они иначе бы были? Я понимаю, что в то время, когда они так этот вопрос двигали, им было интересно в любом варианте. А потом поступили так, даже не перезвонив сюда, не сказав, что такая ситуация. Тем более они четко знали, что у меня уже есть проектно-сметная документация от октября 2021-го года. То есть, весной 2022-го года мы должны были реализовывать новое освещение, но пришла война... Ну то есть сейчас актуальны расходы 12 миллионов гривен, чтобы люди просто на улице создавали общественный резонанс? Люди просто разорвут, что деньги в такое время идут на освещение, на футбол.

И тем более, мы спокойно проводили матчи в обеденное время. Пока не случился поединок "Минай" - "Динамо", на котором у кого-то сыграли определенные абмиции, и кто-то кому-то решил прислужить. Это было политически мотивированное решение. Поэтому я благодарен непосредственно новому руководству УАФ в лице Андрея Николаевича Шевченко. Я благодарен нашему председателю Закарпатской ассоциации футбола Дурану Ивану Петровичу, который дважды присутствовал на переговорах по этому поводу. И решение безотлагательно было принято. То есть, имею в виду письмо, повлиявшее на решение областного совета и на решение сессии городского совета. Городской совет дал решение с гарантией того, что проект будет реализован после окончания военного времени.

То есть заканчивается война, и мы сразу реализуем этот проект, который есть от 2021-го года - о монтаже освещения, а именно об обновлении освещения. И кроме того было решение исполкома Закарпатской ассоциации футбола. На эти три письма (прим. - от областного и городского совета, и от ЗАФ) новое руководство УАФ отреагировало и отправило нам корректирующее письмо, в котором говорилось, что нужно до 1-го февраля поправить. Они дали решение, что до конца текущего сезона никто не будет менять правила игры по ходу чемпионата. Чтобы все участники соревнований, которые были обсуждены до старта соревнований, были в одинаковых условиях.

И в принципе, это футбольное решение. И учитывая, что Закарпатье является наиболее мирным регионом на сегодняшний день в Украине, поэтому я думаю, что это решение не только в наших интересах. Так как, что особенно мы теряем? Да, у нас есть команда Первой лиги, "Минаю" уже в любом случае дали бы доиграть и закончить, потому что у них шансов сохранить прописку очень немного, скажем объективно. И Первая лига может играть. То есть мы же ничего не теряем, но в целом они сейчас себе отрезают хорошую базу в областном центре. У нас хорошая база с тренировочным полями, где сейчас и львовские "Карпаты" проходят сборы, и харьковский "Металлист". Также "Агробизнес" и "Звягель". То есть все где-то здесь крутятся. На Закарпатье можно и сейчас сборы тренировочные проводить, потому что командам УПЛ дали разрешение на выезд за границу, а коллективам из Первой лиги - нет. Поэтому такую базу, в мирном Закарпатье, терять ... Сейчас это было бы неуместно.

Поэтому было принято правильное решение, которое соответствовало всему здравому смыслу.

- То есть данное решение предыдущего руководства УАФ было не футбольным, а политическим, и лоббировал его бывший первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко?

- Ну, понимаете, его подписи нет. Подписал это решение Демьяненко. Если мы говорим об этом, то подписал Демьяненко, комитет написал письмо. Вы, как футбольный журналист, понимаете, что есть понятийные, а есть законные моменты. Поэтому на него (прим. - на Костюченко) ссылаться не сможете. Потому что он скажет: "А при чем здесь я?". Демьяненко подписал, комитет направил к нему - он подписал. Все, точка.

Я вам говорю, что это было политически мотивированное решение. Я вам обосновал, почему политически мотивированное. Политически - это в общем. Это было под матч "Минай" - "Динамо", чтобы киевляне еще раз не ехали на Закарпатье. И вот пошли такие политические "трени". Вот это было политически мотивированное решение, в общем.

- Можно утверждать, что новое руководство УАФ напрямую поспособствовало тому, чтобы вопрос с закарпатскими стадионами решился положительно?

- Да, да-да.

- Правильно понимаю, что стадион "Авангард" планирует восстанавливать освещение, но этот вопрос будет рассматривать после окончания текущего сезона?

- Проектно-сметная документация по состоянию на октябрь 2021-го года готова. Реализация данного проекта была запланирована на март 2022-го года. Потому что зимой высотные работы являются опасными. Поэтому в марте 2022-го года этот проект по замене освещения и электронного табло должен был быть реализован. Но он не был реализован из-за начала войны. И есть решение депутатского корпуса Ужгородского городского совета с гарантийными данными, что этот проект будет реализован сразу после завершения войны. Когда будет актуальна реализация социальных и спортивных проектов.

То есть проектно-сметная документация полностью готова. Сейчас только надо финансирование и реализация. Финансирование может быть выделено после завершения военного времени. Есть три письма. То есть новое руководство УАФ принимало решение о продлении аккредитации стадионов на основании трех документов: решения Закарпатского областного совета - о том, чтобы продолжить аккредитацию и не оставлять мирный край без футбола; решения Ужгородского городского совета о таком же обращении и гарантийные моменты о реализации данного проекта на счет замены освещения; и обращения Закарпатской ассоциации футбола. Три документа были направлены в УАФ. Они были направлены еще при прошлом руководстве, еще до Нового года. Но предыдущее руководство считало рассмотрение данного вопроса нецелесообразным. Это обращение было рассмотрено уже новым руководством Украинской ассоциации футбола, - рассказал Виктор Качур.