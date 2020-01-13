Трофей Реала, потеря Барселоны, заявление Тайсона. Главные новости за 12 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 января

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В матче за трофей сливочным противостоял "Атлетико", который в полуфинале, напомним, победил "Барселону". Основное и дополнительное время завершилось сухой ничьей, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. На этот раз свое слово сказал Куртуа, который заставил Сауля пробить мимо ворот, а затем взял удар Томаса. Зато игроки "Реала" все свои попытки реализовали. Интересно, что Зинедин Зидан продолжает выигрывать все свои финалы в качестве тренера.

В рамках 22-го тура команда Хосепа Гвардиолы играла на выезде с "Астон Виллой". И горожане не оставили бирмингемцам ни единого шанса. Рияд Марез забил дважды, Серхио Агуэро оформил хет-трик, а также однажды ассистировал партнеру, еще один гол на счету Жезуза. Хозяева смогли ответить лишь реализованным пенальти на последних минутах - 1:6 в итоге. Александр Зинченко участия в игре не принимал. "Сити" обошел "Лестер" и опережает лис на два очка. Отставание от "Ливерпуля" составляет 14 баллов.

Центральным матчем 19-го тура чемпионата Италии стало противостояние "Ромы" и "Ювентуса". Старой синьоре удался мощный дебют - уже на третьей минуте Демирал открыл счет, а на десятой Роналду закрепил преимущество ударом с пенальти. "Рома" свой гол тоже забила благодаря одиннадцатиметровому - отличился Перотти. Однако на большее волков не хватило - 1:2, "Ювентус" побеждает и обходит "Интер", "Рома" делит четвертое-пятое место с "Аталантой".

Монако дал бой ПСЖ

Во Франции лидер чемпионата "Пари Сен-Жермен" принимал "Монако". Зрители стали свидетелями ураганного первого тайма. Неймар открыл счет на 3-й, Мартинш сравнял на 7-й, а на 13-й минуте Бен Йеддер уже вывел "Монако" вперед. С помощью автогола ПСЖ отыгрался, а перед перерывом Неймар реализовал пенальти. Однако команда Тухеля не удержала победу - в середине второго тайма Слимани установил окончательный счет - 3:3. Парижане лидируют, но преимущество над "Марселем" сократилось до пяти очков.

Лидер донецкого "Шахтера" в интервью бразильским СМИ заявил, что доработает свой контракт с донецким клубом до конца и после этого вернется на родину. Он надеется завершить карьеру в "Интернасьонале", из которого собственно и переезжал в Украину. Добавим, что соглашение горняков с бразильцем рассчитано до июня 2021 года.

Два дня назад были сообщения, что "Барселона" не сможет рассчитывать на Луиса Суареса в течение четырех-шести недель. Однако травма колена уругвайца оказалась куда серьезнее. Его реабилитация затянется на четыре месяца.

По данным испанских СМИ, с легендарным игроком клуба даже разговаривал Лионель Месси. Каталонцы желали, чтобы Хави сменил Эрнесто Вальверде на посту тренера уже этой зимой. Однако тот отказался, предпочитая принять команду летом. Собственно, летом и ожидается его назначения. Сейчас Хави тренирует "Аль-Садд" из Катара.