МЮ и Милан подтягиваются к лидерам, Бутко ушел в аренду. Главные новости за 17 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости по понедельнику, 17 Февраля

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал МЮ. Счет был открыт перед перерывом - отличился Марсьяль. А во втором тайме Магуайр закрепил преимущество красных дьяволов, воспользовавшись подачей новичка Фернандеша. 0:2 в итоге, что позволило команде Сульшера подняться на седьмое место. Отставание от зоны Лиги Чемпионов составляет всего три очка.

Россонери в предыдущих двух турах играли вничью и проиграли, а также разошлись миром с "Ювентусом" в Кубке Италии. Наконец в 24-м туре Серии А удалось получить три очка. "Милан" минимально обыграл "Торино", героем встречи стал Анте Ребич, который отличился в первом тайме. "Милан" пока восьмой, но "Парма" и "Верона" опережают лишь по дополнительным показателям. До "Ромы" всего четыре очка. "Торино" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате.

Во вторник стартует плей-офф Лиги Чемпионов. В частности, "Пари Сен-Жермен" сыграет с дортмундской "Боруссией". Главная интрига в этой паре перед игрой было состояние Неймара. Бразилец пропустил несколько последних недель из-за очередного повреждения. Однако, по словам наставника парижан Томаса Тухеля, с "Боруссией" Неймар должен сыграть. Форварда, который в текущем сезоне забил 15 голов в 18 матчах, включили в заявку. А вот Фелиш, за которого "Атлетико" летом заплатил больше 100 млн евро, из-за болезни не сможет сыграть с "Ливерпулем".

Правый защитник донецкой команды следующие полгода проведет в Польше, где будет выступать за "Лех" из Познани. Богдана уже исключили из заявки "Шахтера" на Лигу Европы. Сам футболист заявляет, что его цель - получить достаточно игровой практики, чтобы поехать на Евро со сборной Украины. В первой половине сезона Бутко длительное время восстанавливался от травмы и не сыграл ни одного матча за горняков.

Медицинская комиссия Ла Лиги установила, что форвард сине-гранатовых Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок. Поэтому "Барселона" имеет право активизировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьезных травм. Каталонцы получили право на совершение сделки в ближайшие 15 дней. Ранее "Барселона" также потеряла Луиса Суареса.

Но не страны, а лишь Королевской Федерации футбола Испании. Легендарный вратарь объявил о выдвижении своей кандидатуры через соцсети. Выборы состоятся осенью. Напомним, что сейчас Касильяс является игроком "Порту", ​​в прошлом году он пережил сердечный приступ, но вернулся к тренировкам. 38-летний вратарь был основным в сборной Испании, когда та доминировала в Европе и мире.

На 88-м году жизни скончался экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Гарри был одним из тех футболистов, которые выжили в Мюнхенской катастрофе 1958 года, когда при взлете разбился самолет с МЮ. Грегг тогда сумел спасти жизнь тренеру клуба Мэтту Басби и будущий легенде Бобби Чарльтону. В составе "МЮ" он выступал на протяжении 10 лет.