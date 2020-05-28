Смена собственника в Карпатах, победа Динамо, стадион для Шахтера. Главные новости за 27 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 27 мая

Сначала СМИ, а затем львовский клуб сообщили, что отныне у "Карпат" новый совладелец - вместо Петра Дыминского им стал Олег Смалийчук, который еще совсем недавно был вице-президентом зелено-белых. При этом вторая часть "Карпат" остается в собственности Игоря Коломойского. Дыминский руководил клубом с 2002 года, в последнее время команда переживает непростые времена как с точки зрения игры, так и финансов.

Горняки встречались с представителем Первой лиги - "Оболонью-Бровар". Подопечные Каштру забили по два гола в каждом из таймов - сначала отличились Патрик и Марлос, затем Антонио и Тете. "Динамо" сыграло с донецким "Олимпиком". Судьба встречи фактически была решена в первые пять минут, когда Георгий Цитаишвили оформил дубль, матч так и завершился со счетом 2:0.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что горняки арендуют НСК "Олимпийский", на котором будут проводить домашние матчи до конца чемпионата. По данным СМИ, "Динамо" также планирует там играть, однако киевляне, не исключено, будут периодически проводить матчи на стадионе имени Лобановского.

В Венгрии состоялся перенесенный матч "Уйпешт" - "Ференцварош". Команда Сергея Реброва ограничилась одним забитым голом, что позволило отпраздновать минимальную победу. На седьмой минуте отличился Боли. Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков - 84 минуты. "Ференцварош" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.

В Германии доигрывали 28-й тур. "Лейпциг", если бы победил "Герту", ​​обходил бы в турнирной таблице "Боруссию". Быки и вели до 82-й минуты, но пропустили с пенальти от Пентека - в итоге 2:2. РБ остался третьим. Продолжается падение "Шальке", который не может победить в Бундеслиге уже десять матчей подряд. На этот раз случилось поражение от "Фортуны" 1:2. "Хоффенхайм" прервал серию неудач, победив "Кельн" 3:1, что позволило подняться на седьмое место.

Клубы чемпионата Италии договорились, что возобновление сезона состоится 13 июня. В этот день будет сыгран четыре матча, который не состоялись в марте. В частности, "Аталанта" сыграет с "Сассуоло", а "Интер" примет "Сампдорию". А уже через неделю состоится полноценный 27-й тур. Окончательное решение о возобновлении сезона будет принято в пятницу, 29 мая после переговоров с правительством.