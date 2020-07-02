Подвиг Ярмоленко, сухой матч Лунина, предложение Карпатам. Главные новости за 1 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 1 июля

Последний раз он забивал еще в октябре прошлого года. В конце декабря выбыл из-за травмы, а по возвращении получает от Дэвида Мойеса всего несколько минут перед финальный свисток. В матче с "Челси" Андрею этого хватило, чтобы стать героем матча. Он вышел на замену на 78-й минуте, а на 89-й забил третий для "Вест Хэма" гол, который позволил молотобойцам победить 3:2 и на три очка оторваться от зоны вылета.

Отставание канониров от пятого места, которое дает право участия в Лиге Европы, еще достаточно велико, однако уже не безнадежное. После разгрома "Норвича" со счетом 4:0 "Арсенал" стал седьмым, МЮ, который идет на пятом месте, оторвался на шесть очков. Кроме "Челси" в 32-м туре проиграл и "Лестер" - лисы уступили "Эвертону" 1:2. Поэтому в МЮ есть неплохие шансы подняться даже на третье место.

Команда украинского голкипера принимала "Мирандес". На этот раз у Андрея было значительно больше работы, чем в предыдущем сухом поединке. Соперник нанес 12 ударов в направлении его ворот, четыре из которых летели в рамку. Однако Лунин справился и помог "Овьедо" получить минимальную победу, что позволило его команде подняться на 17-ю строчку в турнирной таблице.

Чигринский помог АЕК выйти на второе место

Центральный защитник открыл счет в матче против ПАОКа перед перерывом. Во втором тайме его команда закрепила преимущество и в конце концов победила 2:0. Это позволило АЕКу обойти ПАОК по дополнительным показателям. Добавим, что "Олимпиакос" уже давно чемпион Греции, его отрыв от второго места составляет 22 очка.

Как известно, "Карпаты" не смогли выехать на матч с "Мариуполем". В субботу они должны сыграть вторую игру с азовцами. Если львовяне не выйдут на поле, они согласно регламенту будут исключены из соревнований. В этой ситуации инициативу проявил президент "Руха" Григорий Козловский. Он заявил, что готов профинансировать выезд "Карпат", но львовский клуб должен обратиться к нему с соответствующим предложением.

В Министерстве здравоохранения заявили, что эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть украинские стадионы для болельщиков. Добавим, что из-за COVID-19 "Рух" переехал в Винники, а "Львов" планирует свои матчи играть в Тернополе.

В Италии проходят матчи 32-го тура. "Интер" на своем поле забил шесть голов "Брешии". Героем стал Алексис Санчес, который забил сам и дважды ассистировал партнерам. А вот "Милан" неожиданно едва сыграл вничью со СПАЛом, забив на 90 + 3-й (защитник соперника срезал мяч в собственные ворота). Евгений Шахов вышел на замену на 81-й минуте, но не помог его "Лечче" хотя бы вырвать ничью у "Сампдории" - 1:2. Также отмечаем победу "Вероны" над "Пармой" - 3:2.

Ребров стал тренером года в Венгрии

Украинский специалист, напомним, защитил титул чемпиона страны вместе с "Ференварошем". Кроме того его команда впервые после долгого перерыва выступила на групповом этапе Лиги Европы. На церемонии награждения сам Ребров заявил, что у него была хорошая коммуникация с командой, которая стремилась достичь новых высот.