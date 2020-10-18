Победы Динамо и Шахтера, поражения Реала и Барсы, великий Златан. Главные новости за 17 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 17 октября

Киевляне приехали в гости к "Руху". Бело-синие владели ощутимым преимуществом, которое правда только дважды воплотилась в голы - в первом тайме счет открыл Карлос Де Пена, который воспользовался классным пасом Цыганкова, а перед финальным свистком закрепил преимущество Жерсон Родригес. "Шахтер" решил все в матче со "Львовом" за первые 20 минут, когда забил четыре раза. Дублем отметился Коваленко, который затем получил травму и покинул поле. По голу добавили Маркос Антонио, Дентиньо и Соломон. "Львов" подсластил горечь поражения голом Шины. "Динамо" продолжает лидировать, "Шахтер" поднялся на второе место.

В матче "Минай" - "Мариуполь" счет 0:0 держался до 90 + 2-й минуты, пока азовцы не заработал пенальти (дискуссионный, фол начинался до штрафной). Артем Бондаренко 11-метровый реализовал. "Заря" в поединке с "Колосом" забила на 44-й минуте усилиями Кочергина, в целом владела преимуществом, но не дотерпела - уже в компенсированное время пенальти реализовал Селезнев. "Колос" пока четвертый, "Заря" - восьмая, "Мариуполь" расположился на пятом месте.

Особенно результативным получился день в Бельгии. Роман Яремчук в составе "Гента" отдал результативную передачу и забил пенальти в матче против "Серкль Брюгге", который его команда, правда, проиграла 2:5. Александр Филиппов забил дебютный гол за "Сент-Трюйден", вот только и его команда проиграла 3:6. И только Евгений Макаренко празднует победу благодаря своему результативному удару - "Кортрейк" выиграл у "Мехелена" 2:1. Артем Кравец спас для "Коньяспора" ничью в игре с "Малатаяспором", забив на 84-й минуте. А Роман Зозуля поставил точку в разгроме, который "Альбасете" устроил "Сабаделлу".

Мерсисайдское дерби отметилось многими событиями. Уже на третий Мане открыл счет, на 11-й красные потеряли Ван Дайка из-за травмы, на 20-й Майкл Кин сравнял счет, в середине второго тайма Салах во второй раз вывел "Ливерпуль" вперед, но "Эвертон" усилиями Калверт-Льюина таки сравнял. Уже на последних секундах Хендерсон забил третий мяч, однако система VAR зафиксировала офсайд у Мане. "Эвертон" сохранил трехочковое преимущество над "Ливерпулем". "Манчестер Сити" тем временем минимально обыграл "Арсенал" (Стерлинг), а МЮ разбил "Ньюкасл" со счетом 4:1.

В Испании синхронно проиграли оба гранда. "Реал" на своем поле уступил скромному "Кадизу" - 0:1. Андрей Лунин, несмотря на прогнозы испанских СМИ, остался на скамейке запасных. Аналогичным образом сыграла "Барселона" с "Хетафе", который, таким образом, догнал и "Реал", и "Кадиз" с "Гранадой" - у четырех команд по 10 очков. А вот "Атлетико" уверенно одолел "Сельту" - счет в матче открыл Луис Суарес, а закрепил победу Карраско.

В Италии было несколько больших матчей, главный из которых встреча "Милана" и "Интера". Первую роль сыграл Златан Ибрагимович, который оформил дубль, тогда как в составе "Интера" лишь один гол забил Лукаку. Таким образом "Милан" после четырех туров имеет 100-процентный показатель очков. Вторая - "Аталанта", которая вчера крупно проиграла "Наполи" 1:4. Неаполитанцы поднялись на третье место. "Ювентус", с которым "Динамо" сыграет во вторник в Лиге Чемпионов, поделил очки с "Кротоне" - 1:1, а "Лацио" был разбит "Сампдорией" 0:3.

"Лейпциг" удержался на первом месте, выиграв у "Аугсбурга" на выезде 0:2. "Боруссия" из Дортмунда помучилась с "Хоффенхаймом", но все же выиграла благодаря голу Ройса. "Бавария" не имела проблем с "Арминией" благодаря дублю Левандовски и Мюллера (4: 1). А вот "Боруссия" из Менхенгладбаха, которая есть в группе "Шахтера" в ЛЧ, сыграла вничью 1:1 с "Вольфсбургом".