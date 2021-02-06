Бенефис Коноплянки, лидерство Интера, тяжелый день Аякса. Главные новости за 5 февраля
А также неудача Левандовского и снос легендарного стадиона в Украине
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 5 февраля
О контрольных матчах украинских клубов
Донецкий "Шахтер" встречался с боснийским "Борацом". Героем встречи стал Евгений Коноплянка, который забил оба гола в игре - 2:0 в пользу горняков. "Минай" разгромил "Верес" 4:0, хет-трик у Нуриева. "Ингулец" минимально обыграл болгарский ЦСКА 1948, который на днях сыграл в вничью с "Динамо". "Львов" в игре с латвийской "Валмиерой" на последних минутах спасся от поражения - ничья 1:1. "Олимпик" разошелся миром с болгарским клубом "Монтана" - 2:2.
Шахаб все же окажется в Заре
Президент донецкого клуба Владислав Гельзин анонсировал переход иранского форварда, который сейчас возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Украины, в луганскую "Зарю". Напомним, у Захеди летом заканчивается контракт, луганчане решили подписать его на полгода раньше. "Олимпик" сначала не хотел отпускать игрока и даже перевел его в дубль. Похоже, общий язык таки удалось найти. Ожидается, что "Заря" заплатит 365 000 долларов за игрока. Шахаб уже приехал в Запорожье, чтобы пройти обследование.
Евгений Чеберко переехал в Хорватию
Воспитанник "Днепра" был лидером защиты в "Заре". Из-за неэффективного менеджмента летом прошлого года по дешевке перешел в австрийский ЛАСК. Но закрепиться в основе нового клуба ему не удалось. Евгений крайне редко выходил на футбольное поле, хотя это не помешало ему дебютировать в составе национальной сборной в товарищеской игре с Францией. Теперь ЛАСК отдал Чеберко в аренду в хорватский "Осиек", который тренирует авторитетный специалист Ненад Бьелица.
В Кривом Роге снесли стадион Металлург
На этой арене играл Буффон, Каннаваро, Тюрам еще в составе "Пармы". В 2006-м здесь состоялся золотой матч между "Динамо" и "Шахтером". "Кривбасс" добыл не одну красивую победу. Сейчас трибуны стадиона "Металлург" были снесен. Это произошло в рамках реконструкции арены по программе Большого строительства. Новый стадион, который построят на месте "Металлурга", вместо 30000 будет вмещать 16750 зрителей.
Интер возглавил Серию А
Команда Конте открывала 21-й тур поединком с "Фиорентиной". Счет в первом тайме открыл Барелла, а после перерыва закрепил преимущество Перишич. "Фиорентина" ответить хотя бы одним голом не смогла - 0:2. Эта победа позволила "Интеру" возглавить турнирную таблицу, нерадзури на одно очко опередили "Милан", который в воскресенье сыграет с "Кротоне".
Левандовский впервые за два года не забил пенальти
"Бавария" играла на выезде с "Гертой". Знаковое событие произошло в начале игры - Роберт с отметки не смог переиграть Руне Ярстайна. Последний раз такое с ним случалось еще в 2019 году. К слову, Руне стал вторым голкипером в Бундеслиге, отразивший удар Левандовского с пенальти - первым был Нойер, когда поляк выступал еще за "Боруссию". В конце концов, нереализованный пенальти не помешал "Баварии" победить - единственный и победный гол забил Кингсли Коман.
Марсель получит нового владельца
Авторитетные СМИ Франции сообщают, что нынешний владелец "Марселя" согласился продать клуб саудовскому принцу Аль-Валид бин Таталю, состояние которого оценивается в 16 млрд евро. Сумма сделки оценивается в 480 млн евро. В нее также будет включен легендарный стадион Велодром, который принадлежит городу. Добавим, что "Марсель" сейчас находится в трудном финансовом положении. Новый владелец планирует увеличить бюджет клуба, чтобы усилить состав.
Аякс потерял голкипера и забыл заявить новичка
Пятница была тяжелым днем для амстердамского клуба. Сначала УЕФА дисквалифицировала голкипера Анде Онана на год. В пресс-релизе "Аякса" отмечалось, что вратарь не употреблял допинг, а выпил лекарство жены из-за плохого самочувствия. В УЕФА согласились, что злого умысла у него не было, но наказание оставили в силе. Затем стало известно, что "Аякс" не сможет задействовать в Лиге Европы Себастьяне Алле, который перешел из "Вест Хэма" за 22 миллиона. Дело в том, что клуб забыл внести его в заявку, потом пытался договориться с УЕФА, но тщетно.
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