Ничьи в УПЛ, победа Барсы, смерть Бомбардир нации. Главные новости за 15 августа
А также поражение Манчестер Сити и слухи о тренере сборной
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 августа
СМИ назвали имя нового наставника сборной
По информации одного из изданий, УАФ окончательно остановила свой выбор на персоне Александра Петракова, который к настоящему времени работал с юношеской сборной, а в 2019-м вместе с командой U-20 выиграл молодежный чемпионат мира. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, который помогал Петракову на том Мундиале. Мауро Тасотти от предложения стать консультантом отказался. Назначение Петракова запланировано на 17 августа.
День ничьих в УПЛ
В рамках четвертого тура в чемпионате Украины было сыграно два матча. Сначала "Колос" сумел проявить характер и играя в меньшинстве избежал поражения от "Руха". В составе львовян отличился Борячук, в ответ забил Новак. Затем "Львов", обладая ощутимым преимуществом, позволил "Александрии" сравнять счет. В составе хозяев Тавареш не реализовал пенальти, но перед перерывом отличился Реннан. Гости же сравняли усилиями Спинелли.
Днепр-1 усиливает состав
После поражения в Чернигове днепровский клуб объявил о трансфере одного из ведущих игроков "Десны" Алексея Гуцуляка. Контракт заключен на четыре года, футболист будет выступать под девятым номером. Гуцуляк является воспитанником "Карпат", в которых успел поиграть чуть ли не на всех позициях (как раз во время каденции нынешнего тренера "Днепра-1" Йовичевича). Ездил в Испании, но не смог закрепиться в составе "Вильярреала". За "Десну" в целом сыграл 33 матча, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
Чемпион Англии начинает сезон с поражения
Центральный матч в АПЛ сыграли "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". В заявке шпор не было Гарри Кейна, говорят, что клубы начали переговоры о трансфере форварда. Впрочем, и без Кейна "Тоттенхэм" выглядел лучше и выиграл благодаря голу от Сон Хин Мина. Александр Зинченко сыграл последние 15 минут, но на результат не повлиял. Андрей Ярмоленко в свою очередь вышел на замену на 90-й минуте в матче его "Вест Хэма" против "Ньюкасла". Молотобойцы дважды уступали в первом тайме, но после перерыва забили в ворота сорок трижды - 2:4 в пользу лондонцев.
Барселона одержала первую победу без Месси
Каталонцы принимали "Реал Сосьедад". В середине первого тайма отличился Пике, перед перерывом забил Брайтвейт. Он во втором тайме оформил дубль. При счете 3:0 "Барселона" придумала себе проблемы и пропустила на 82-й и 85-й от Лобете и Оярсабаля. Впрочем, последнее слово было за каталонцами - гол Роберто сделал победу "Барсы" более убедительной, 4:2. "Атлетико" благодаря дублю Корреа победил "Сельту", а "Севилья" разгромила "Райо Вальекано" 3:0. Дубль на счету Эрика Ламелы.
Умер легендарный немецкий форвард
В воскресенье, 15 августа ушел в лучший мир Герд Мюллер, которого в Германии называли Бомбардиром нации. Мюллер выступал за "Баварию" в течение 1964-1979-го годов, помог мюнхенцам завоевать 13 трофеев, в частности, трижды выиграть Кубок Чемпионов. Он установил рекорд результативности за чемпионат (40 голов), который только недавно удалось побить Роберту Левандовскому. Вместе со сборной Германии Мюллер выигрывал Чемпионат мира 1974. В последние годы Герд болел Альцгеймером и практически не контактировал с окружающим миром.
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