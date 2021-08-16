Ничьи в УПЛ, победа Барсы, смерть Бомбардир нации. Главные новости за 15 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 15 августа

По информации одного из изданий, УАФ окончательно остановила свой выбор на персоне Александра Петракова, который к настоящему времени работал с юношеской сборной, а в 2019-м вместе с командой U-20 выиграл молодежный чемпионат мира. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, который помогал Петракову на том Мундиале. Мауро Тасотти от предложения стать консультантом отказался. Назначение Петракова запланировано на 17 августа.

В рамках четвертого тура в чемпионате Украины было сыграно два матча. Сначала "Колос" сумел проявить характер и играя в меньшинстве избежал поражения от "Руха". В составе львовян отличился Борячук, в ответ забил Новак. Затем "Львов", обладая ощутимым преимуществом, позволил "Александрии" сравнять счет. В составе хозяев Тавареш не реализовал пенальти, но перед перерывом отличился Реннан. Гости же сравняли усилиями Спинелли.

После поражения в Чернигове днепровский клуб объявил о трансфере одного из ведущих игроков "Десны" Алексея Гуцуляка. Контракт заключен на четыре года, футболист будет выступать под девятым номером. Гуцуляк является воспитанником "Карпат", в которых успел поиграть чуть ли не на всех позициях (как раз во время каденции нынешнего тренера "Днепра-1" Йовичевича). Ездил в Испании, но не смог закрепиться в составе "Вильярреала". За "Десну" в целом сыграл 33 матча, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Центральный матч в АПЛ сыграли "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". В заявке шпор не было Гарри Кейна, говорят, что клубы начали переговоры о трансфере форварда. Впрочем, и без Кейна "Тоттенхэм" выглядел лучше и выиграл благодаря голу от Сон Хин Мина. Александр Зинченко сыграл последние 15 минут, но на результат не повлиял. Андрей Ярмоленко в свою очередь вышел на замену на 90-й минуте в матче его "Вест Хэма" против "Ньюкасла". Молотобойцы дважды уступали в первом тайме, но после перерыва забили в ворота сорок трижды - 2:4 в пользу лондонцев.

Каталонцы принимали "Реал Сосьедад". В середине первого тайма отличился Пике, перед перерывом забил Брайтвейт. Он во втором тайме оформил дубль. При счете 3:0 "Барселона" придумала себе проблемы и пропустила на 82-й и 85-й от Лобете и Оярсабаля. Впрочем, последнее слово было за каталонцами - гол Роберто сделал победу "Барсы" более убедительной, 4:2. "Атлетико" благодаря дублю Корреа победил "Сельту", а "Севилья" разгромила "Райо Вальекано" 3:0. Дубль на счету Эрика Ламелы.

В воскресенье, 15 августа ушел в лучший мир Герд Мюллер, которого в Германии называли Бомбардиром нации. Мюллер выступал за "Баварию" в течение 1964-1979-го годов, помог мюнхенцам завоевать 13 трофеев, в частности, трижды выиграть Кубок Чемпионов. Он установил рекорд результативности за чемпионат (40 голов), который только недавно удалось побить Роберту Левандовскому. Вместе со сборной Германии Мюллер выигрывал Чемпионат мира 1974. В последние годы Герд болел Альцгеймером и практически не контактировал с окружающим миром.