Список сборной Украины, победа Черноморца, проблемы Барсы. Главные новости за 16 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 16 августа

Тренера сборной Украины еще нет, а список игроков, которые приедут на сбор уже есть. Постарались Олег Блохин и Алексей Михайличенко, которые возглавляют комитет сборных. В список не вошли Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и даже Марлос. "Шахтер" вообще представлен лишь пятью игроками. "Динамо" делегирует десять, из "Днепра-1" приедет Довбик, остальные - легионеры. Отмечаем присутствие в резервном списке (вызываться в случае проблем у кого-то из основных игроков) Владислава Кочергина и даже Даниила Сикана.

В рамках четвертого тура одесситы приехали в гости к "Мариуполю". Хозяева забили первыми (Андрей Кулаков), но Михайленко почти сразу сравнял, а в начале второго тайма Авагимян и Путря обеспечили комфортное преимущество. "Мариуполь" под конец один гол отыграл усилиями Мишнева, но на большее подопечных Маркевича-младшего не хватило. 2:3 в пользу "Черноморца", который покинул последнюю строчку.

В субботу арбитр Екатерина Монзуль работала на матче "Десна" - "Днепр-1". А в среду ей придется судить матч "Ингулец" - "Динамо". Таким образом, Екатерина Монзуль отработает сразу на двух матчах в одном туре. Встреча петровцев с киевлянами была смещена из-за товарищеского матча "Динамо" с "Интером". Добавим, что у Монзуль будет видеоассистент - Сергей Бойко.

Донецкий клуб объявил список игроков, которые в понедельник полетели на встречу с "Монако" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. В списке 25 игроков, среди которых есть и Педриньо. Бразилец, напомним, получил повреждение в поединке с "Генком", его участие в следующем еврокубковом матче было под вопросом. Игра состоится во вторник в 22:00.

По словам Жоан Лапорта, проверка показала, что фонд зарплат "Барселоны" составляет 103% от общей суммы дохода клуба. И это на 25-30% больше, чем у главных конкурентов каталонцев. "Барселона" должна кредиторам 1,3 миллиарда евро, как заявил президент, поэтому стоимость клуба минусовая. В общем, 2021-й год принесет убытки на сумму 481 млн евро. При этом Лапорта похвастался, что "Барса" получила новый кредит почти 600 млн под лишь 1,9% годовых.

По информации СМИ, Килиан будет просить руководство "Пари Сен-Жермен" отпустить его в "Реал" в ближайшее время. Ожидается, что совсем скоро состоится встреча форварда с президентом ПСЖ Насером Эль-Хелаифи. Стоит добавить, что кроме "Реала" Мбаппе интересный "Ливерпулю", по крайней мере, так утверждают британские журналисты. В ПСЖ он переходил за 145 млн евро.