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УЕФА грозит бойкотом Чемпионата мира, Жилстрой-1 вышел в группу ЛЧ. Главные новости за 9 сентября 

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А также перенос матча Мариуполь - Шахтер и наказание Ницце 

УЕФА грозит бойкотом Чемпионата мира, Жилстрой-1 вышел в группу ЛЧ. Главные новости за 9 сентября 

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 сентября

УЕФА выступил против планов ФИФА проводить ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин уверяет, что европейские сборные готовы бойкотировать Чемпионата мира, если он будет проводиться каждые два года. “Мы можем решить не участвовать в нем. Насколько я знаю, сборные Южные Америки тоже против. Удачи с таким Чемпионатом мира. Проведение ЧМ каждые два года может убить футбол, это не согласуется с базовыми принципами”, – сказал Чеферин в интервью The Times. Против проведения ЧМ каждые два года также выступили АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и другие европейские лиги.

Япония не сможет принять клубный ЧМ

Япония проинформировала ФИФА о том, что не сможет организовать клубный Чемпионат мира-2021. Турнир должен был состояться в декабре. Японская футбольная ассоциация не сможет провести соревнование из-за пандемии COVID-19. ФИФА намерено определиться с новым организатором турнира в ближайшее время.

Жилстрой-1 впервые в истории вышел в группу женской Лиги чемпионов

Харьковский “Жилстрой-1” впервые в украинской истории пробился в групповой раунд женской Лиги чемпионов. Вчера "Жилстрой-1" сыграл ответный матч квалификации с кипрским "Аполлоном" и выиграл со счетом 3:1 (5:2 по сумме двух матчей). Жеребьевка группового раунда состоится 13 сентября.

Матч Мариуполь – Шахтер перенесен в Ковалевку

Поединок восьмого тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Шахтер" (18 сентября) перенесен из Мариуполя в Ковалевку на стадион "Колоса". Азовский клуб мотивирует перенос неотложными аварийно-восстановительными работами на стадионе имени В.С.Бойко. Матч не мог состояться в Киеве на “Олимпийском”, поскольку в этот же день "Динамо" принимает "Александрию".

Ницца получила наказание за беспорядки на матче с Марселем

Футбольная лига Франции вынесла решения по матчу Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем", который не был доигран из-за столкновения фанатов с игроками на поле. Сама игра будет переиграна на нейтральном поле при пустых трибунах, а с "Ниццы" снимут два очка (один балл – условно). Также “Ницца” проведет три матча при пустых трибунах.

Ливерпуль готов противостоять ФИФА

“Ливерпуль” считает, что ФИФА не имеет права запрещать английским клубам задействовать бразильских футболистах в матчах 10-14 сентября – так ФИФА решил наказать клубы АПЛ, которые не отпустили своих игроков в сборную Бразилии. Как информирует Sky Sports, в “Ливерпуле” верят, что из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса и правилами карантина в Великобритании, ФИФА не должен был идти на такой шаг. Другие клубы АПЛ также считают безосновательным бан ФИФА. Запрет касается следующих игроков: Рафинья (“Лидс”), Фред (“Манчестер Юнайтед”), Тьяго Силва (“Челси”), Эдерсон и Габриэл Жезус (“Манчестер Сити”), Алиссон, Роберто Фирмино и Фабиньо (“Ливерпуль”).

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
10.09.2021 в 09:57
Дивно. Здається, Маріуполь тільки-но відремонтував свій стадіон, і раптом - "аварійно-відновлювальні роботи"? А що ж вони тоді ремонтували півроку? Здається, Шахтарю просто не хочеться їхати далеко від Києва, а свій "суперник" завжди піде назустріч.
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