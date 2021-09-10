УЕФА грозит бойкотом Чемпионата мира, Жилстрой-1 вышел в группу ЛЧ. Главные новости за 9 сентября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 сентября

Президент УЕФА Александер Чеферин уверяет, что европейские сборные готовы бойкотировать Чемпионата мира, если он будет проводиться каждые два года. “Мы можем решить не участвовать в нем. Насколько я знаю, сборные Южные Америки тоже против. Удачи с таким Чемпионатом мира. Проведение ЧМ каждые два года может убить футбол, это не согласуется с базовыми принципами”, – сказал Чеферин в интервью The Times. Против проведения ЧМ каждые два года также выступили АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и другие европейские лиги.

Япония проинформировала ФИФА о том, что не сможет организовать клубный Чемпионат мира-2021. Турнир должен был состояться в декабре. Японская футбольная ассоциация не сможет провести соревнование из-за пандемии COVID-19. ФИФА намерено определиться с новым организатором турнира в ближайшее время.

Харьковский “Жилстрой-1” впервые в украинской истории пробился в групповой раунд женской Лиги чемпионов. Вчера "Жилстрой-1" сыграл ответный матч квалификации с кипрским "Аполлоном" и выиграл со счетом 3:1 (5:2 по сумме двух матчей). Жеребьевка группового раунда состоится 13 сентября.

Поединок восьмого тура Премьер-лиги "Мариуполь" – "Шахтер" (18 сентября) перенесен из Мариуполя в Ковалевку на стадион "Колоса". Азовский клуб мотивирует перенос неотложными аварийно-восстановительными работами на стадионе имени В.С.Бойко. Матч не мог состояться в Киеве на “Олимпийском”, поскольку в этот же день "Динамо" принимает "Александрию".

Футбольная лига Франции вынесла решения по матчу Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем", который не был доигран из-за столкновения фанатов с игроками на поле. Сама игра будет переиграна на нейтральном поле при пустых трибунах, а с "Ниццы" снимут два очка (один балл – условно). Также “Ницца” проведет три матча при пустых трибунах.

Ливерпуль готов противостоять ФИФА

“Ливерпуль” считает, что ФИФА не имеет права запрещать английским клубам задействовать бразильских футболистах в матчах 10-14 сентября – так ФИФА решил наказать клубы АПЛ, которые не отпустили своих игроков в сборную Бразилии. Как информирует Sky Sports, в “Ливерпуле” верят, что из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса и правилами карантина в Великобритании, ФИФА не должен был идти на такой шаг. Другие клубы АПЛ также считают безосновательным бан ФИФА. Запрет касается следующих игроков: Рафинья (“Лидс”), Фред (“Манчестер Юнайтед”), Тьяго Силва (“Челси”), Эдерсон и Габриэл Жезус (“Манчестер Сити”), Алиссон, Роберто Фирмино и Фабиньо (“Ливерпуль”).