Англичанин в Металлисте, решение суда по Суперлиге, ничья Барсы. Главные новости за 20 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 сентября

Как известно, во время матча "Динамо" - "Александрия" на трибунах стадиона произошла стычка. По одной из версий, причиной стало то, что болельщики сделали замечание фанатам "Динамо" из-за файеров. В итоге с заявлениями о телесных повреждениях обратились четыре человека. Как сообщает национальная полиция, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса - хулиганство. Санкции предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Харьковский клуб подписал контракт с 28-летним англичанином Кадимом Харрисом. Последние два сезона тот играл за "Шеффилд Уэнсдей, в сезоне 2018/2019 провел 13 матчей в АПЛ и даже забил один гол. При этом много играл в Чемпионшипе - втором по рангу английском дивизионе. Харрис, который является фланговым полузащитником, присоединился к "Металлисту" на правах свободного агента.

Известно, кто будет судить матч за Суперкубок

Главным судьей на матч за Суперкубок Украины назначен 33-летнего Андрея Коваленко, который начал работать на матчах УПЛ в 2019 году. В текущем сезоне он отсудил четыре игры - две в Первой и две в Премьер-лиге. При его судействе "Шахтер" в седьмом туре обыграл "Днепр-1" 2:0, "Динамо" в прошлом сезоне дважды играло с "Мариуполем", в обоих матчах в составе киевлян были удаления. На матчах между "Динамо" и "Шахтером" еще не работал. Игра за Суперкубок состоится в среду, 22 сентября.

Экономический суд Мадрида постановил, что УЕФА ставит под угрозу принципы свободной конкуренции своими санкциями в отношении учредителей Суперлиги. Поэтому суд обязал в течение пяти дней отменить все санкции, наложенные на клубы. В противном случае к ответственности будут привлечен глав УЕФА Александр Чеферин.

Не так страшна для фанатов каталонского клуба ничья с "Гранадой", как и игра, которую демонстрирует команда Кумана. Блаугранас пропустили уже на второй минуте и никак не могли придумать, как взломать оборону соперника. Спастись от поражения удалось лишь на 90-й - отличился Араухо. Сейчас "Барселона" занимает седьмое место, отставая от "Реала" на пять очков, правда, у каталонцев на одну игру меньше.

В последнем матче четвертого тура неаполитанцы играли на выезде с "Удинезе", который до этого еще не проигрывал в чемпионате. Но команда Спаллетти на ходу и легко взяла три очка. "Наполи" забил по два мяча в каждом из таймов, оформив разгром. Таким образом, после четырех туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу, набрав максимум очков. "Интер" и "Милан" отстают на два балла.