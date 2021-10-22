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Первая победа Зари в ЛК, Малиновский может вернуться в сборную. Главные новости за 21 октября

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А также разгромное поражение Моуриньо и кандидаты на смену Остапу Маркевичу 

Первая победа Зари в ЛК, Малиновский может вернуться в сборную. Главные новости за 21 октября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Stanislav Vedmid

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 21 октября

Первая победа Украины в еврокубковой осени

Луганская “Заря” взяла свои первые три очка в Лиге конференций, переиграв в четверг вечером софийский “ЦСКА”. Первый тайм команда Виктора Скрипника провалила, уступив сопернику в количестве ударов и во владении, но второй тайм “Заря” провела лучше и забила единственный гол в матче – красивый удар получился у Аллахяра. 1:0 – “Заря” поднимается на третье место.

Рома Жозе Моуриньо пропустила шесть голов от Буде-Глимта

Во втором матче группы C произошла настоящая сенсация. “Рома” под руководством Жозе Моуриньо уступила норвежскому “Буде-Глимту” со счетом 1:6. Впервые в своей тренерской карьере команда Моуриньо пропустила шесть голов. Португалец после игры взял вину на себя, сказав, что ошибся с составом. Проиграл вчера и еще один из фаворитов Лиги Конференций – “Тоттенхэм” уступил в гостях нидерландскому “Витессу”.

С результатами других матчей Лиги Европы и Лиги конференций вы можете ознакомиться в соответствующих разделах.

Петраков вызовет на ноябрьские матчи Малиновского

Хавбек “Аталанты” Руслан Малиновский дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, информируют Meta-ratings и журналист Игорь Цыганык. При посредничестве президента УАФ Андрея Павелко между Русланом Малиновским и главным тренером сборной Украины Александром Петраковым состоялась коммуникация и футболист готов вернуться в национальную команду после пропуска октябрьских матчей.

Два кандидата на смену Остапа Маркевича

Судьба главного тренера "Мариуполя" Остапа Маркевича будет зависеть от результатов в матчах с “Ворсклой” в УПЛ и “Динамо” в Кубке, сообщает ТаТоТаке. Называются два потенциальных специалиста, которые могут сменить Маркевича в случае увольнения – это Роман Санжар и главный тренер “Шахтера” U-19 Оскар Ратулутра.

Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных по итогам октябрьских матчей. Команда Александра Петракова по сравнению с сентябрьским рейтингом поднялась на одну строчку и сейчас занимает 26-е место. Среди представителей УЕФА сборная Украины шестнадцатая.

Севилья проявляет интерес к Педриньо

Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо попал в сферу интересов "Севильи". Об этом сообщает Fichajes.net. Отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи ценит талант 22-летнего бразильца. Вероятнее всего, "Севилья" постарается подписать Педриньо следующим летом.

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