Победы Динамо и Шахтера, поражения Ман Сити и Ювентуса. Главные новости за 30 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 30 октября

Если в кубковом поединке главным действующим лицом был Вербич, то на этот раз Сидорчук. Капитан "Динамо" в дебюте привез пенальти в свои ворота, который реализовал Мишнев. Но тот же Сидорчук почти сразу забил в ответ, а затем отличился во второй раз. Еще один гол у киевлян забил Шапаренко, тогда как "Мариуполь" подсластил горечь поражения вторым мячом, забитым на 90+1.

Горнякам удалось забить быстрый мяч – отличился Соломон, но ошибка в защите позволила Безбородько в середине тайма выровнять положение. Впрочем, равновесие длилось недолго – Судаков снова вывел "Шахтер" вперед, а во втором тайме преимущество закрепили Тете и Фернандо. 4:1 в пользу команды Де Дзерби, продолжающей погоню за "Динамо". Еще в одном матче дня в УПЛ "Ингулец" сыграл в сухую ничью с "Вересом" – 0:0. Ровенцы поднялись на седьмое место, а петровцы - на 12-е, но конкуренты свои матчи будут играть сегодня.

В Англии тур начался с победы "Арсенала" над "Лестером" (0:2), которая вывела канониров на шестую строчку. А вот "Ливерпуль" не справился с "Брайтоном" – команда Поттера проигрывала 0:2, но сумела отыграться. Как следствие, мерсисайдцы отпустили "Челси" в отрыв на три очка, ведь аристократы разбили "Ньюкасл" 3:0. Героем встречи стал оформивший дубль Рис Джеймс. "Манчестер Сити" вообще проиграл "Кристалл Пелас" на собственном поле - 0:2. Криштиану Роналду в трудную минуту помог Сульшеру – португалец оформил гол+пас в поединке с "Тоттенхэмом", а затем еще и Рашфорд забил третий. МЮ победил в АПЛ впервые за пять матчей.

В Италии первыми играли "Аталанта" и "Лацио". Римляне забили быстрый мяч (Педро), но Сапата перед перерывом ответил своим. На 59-й минуте на поле появился Руслан Малиновский. "Лацио" впоследствии снова вышел вперед, однако "Аталанта" сумела забить свой второй гол на 90+4-й. Отличился Демирал, но Малиновский принял активное участие в этой атаке. А вот "Ювентус" проиграл "Вероне" 1:2, дублем отличился сын Диего Симеоне Джованни, который совсем недавно забивал четыре гола "Лацио". Туринцы проигрывают второй раз подряд и скатываются на девятое место.

На этот раз каталонцы, которых временно возглавил Серхи Бархеуан, ограничились ничьей с "Алавесом". Депай открыл счет сразу после перерыва, однако Рохас сразу же сравнял. А вот результат для "Реала" в отсутствие Бензема обеспечил Жуниор Винисиус – он отличился дублем в игре с "Эльче", сливочные победили 1:2 и поднялись на вершину. Правда, у "Севильи" столько же очков, андалусцы обыграли "Осасуну" 2:0. Наконец-то отпраздновала успех "Валенсия" - она ​​была сильнее "Вильярреала", тоже 2:0.

Мюнхенцы на неделе с треском провалились в Кубке Германии, проиграв 0:5 "Боруссии" М. Так что команда Нагельсманна должна была реабилитироваться перед болельщиками. Не повезло "Унион Берлину". "Бавария" тоже забила 5 голов (у Левандовского дубль), но и пропустила дважды. Не отстает от действующего чемпиона "Боруссия" - дортмундцы одолели "Кельн" 2:0, при отсутствии Холанда во втором матче подряд забивает Торган Азар. А вот Байер проиграл Вольфсбургу 0:2 и отстал от лидирующей тройки, где прописался Фрайбург.