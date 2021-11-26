Вылет Зари из Лиги конференций, первый в сезоне гол Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 ноября

“Заря” лишается шансов на выход в плей-офф Лиги конференций после поражения “Роме” в пятом туре (0:4). Команда Жозе Моуриньо забила “Заре” по два гола в каждом из таймов. В первой половине игры забивали Карлес Перес и Николо Дзаньоло, после перерыва – Тэмми Абрахам и снова Дзаньоло. Кроме того, “Рома” не забила пенальти – Мацапура взял удар с точки Верету. “Рома” с десятью пунктами стала недосягаемой для “Зари” (шесть очков). В последнем туре команда Виктора Скрипника сыграет с лидером группы “Буде/Глимт”, который обыграл болгарский ЦСКА 2:0. Впервые за последние 14 лет Украина не будет представлена в весенней части еврокубков.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в победном матче “Вест Хэма” с венским “Рапидом”. На 40-й минуте Ярмоленко замкнул головой навес с фланга Влашича. Это был его первый гол в сезоне за лондонский клуб. Перед свистком на перерыв Ярмоленко посодействовал еще одному голу “Вест Хэма”, заработав пенальти, который реализовал капитан команды Марк Нобл – 2:0. “Вест Хэм” пробился в 1/8 Лиги Европы, также уже на этой стадии “Лион”, “Монако” и “Байер” Леверкузен.

Антонио Конте впервые проиграл в качестве главного тренера “Тоттенхэма”. “Шпоры” сенсационно уступили на выезде словенской “Муре” 1:2 в матче Лиги конференций, пропустив второй гол на 90+4 минуте. После пяти туров у “Тоттенхэма” всего семь очков. После игры Антонио Конте сказал, что “он не волшебник” и назвал уровень “Тоттенхэма” не очень высоким.

Немецкий специалист Ральф Рангник принял предложение “Манчестер Юнайтед” возглавить команду до конца сезона. Согласно соглашению, со следующего сезона 63-летний функционер еще два года проработает в “Юнайтед” в качестве консультанта, информирует The Athletic. Ради работы в МЮ Рангник отказался от своей должности в московском “Локомотиве”, где он исполнял роль директора по развитию.

ПСЖ готовится к тому, что главный тренер Маурисио Почеттино может летом покинуть команду и прорабатывает вариант с Зинедином Зиданом. Ранее Зидан отказал “Манчестер Юнайтед”. Далек от соглашения экс-тренер “Реала” с французским клубом. Как пишет Foot Mercato, Зидан не хочет работать со спортивным директором ПСЖ Леонардо.

Полузащитник "Барселоны" Педри не сможет сыграть за команду до января 2022 года. Это решение было принято медицинским штабом "Барселоны" после обследования. 19-летний хавбек получил травму в матче против "Баварии" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3), а затем в игре против "Бенфики" во втором туре (0:3) усугубил повреждение.

Ривер Плейт впервые за семь лет стал чемпионом Аргентины

В ночь с четверга на пятницу стал известен победитель 131-го розыгрыша чемпионата Аргентины. За три тура до финиша первое место себе гарантировал “Ривер Плейт”, переиграв со счетом 4:0 “Расинг”. Это первое чемпионство “Ривер Плейта” за семь лет и всего 36-е в его истории. К чемпионству “Ривер Плейт” привел 45-летний тренер Марсело Гальярдо, ранее выигравший для клуба 12 трофеев, в том числе Копа Либертадорес (дважды). В матче против “Расинга” поучаствовали экс-игроки УПЛ Хорхе Карраскаль (“Карпаты”) и Хонатан Майдана (“Металлист).