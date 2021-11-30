Золотой мяч, победы Зари и Металлиста, новый тренер МЮ. Главные новости за 29 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 29 ноября

Роберт Левандовский ограничился наградой лучшему форварду в прошлом сезоне. А Золотой мяч от издания France Football снова забрал Лионель Месси. Теперь уже седьмой раз в своей карьере. Впервые аргентинец взял награду в 2009, также получал приз в 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019-м. Стоит отметить, что в 2021 году Лионель Месси наконец-то выиграл трофей со сборной – Аргентина победила на Копа Америка, одолев в финале Бразилию. Месси был капитаном и самым результативным игроком команды на турнире.

Лучшим молодым игроком были названы Педри, в прошлом сезоне сыгравший невероятные 73 матча в составе "Барселоны" и сборной Испании. Лучшим голкипером стал Джанлуиджи Доннарумма, который помог Италии выиграть Евро-2020. Среди женщин Золотой мяч получила Алексис Путельяс из "Барселоны". В составе своей команды она выиграла Лигу Чемпионов, забив 26 голов за сезон.

В последнем матче 16-го тура "Александрия" принимала "Зарю". В сложных погодных условиях победу одержала луганская команда. Единственный гол провел Максим Имереков еще в начале матча. Таким образом, "Заря" отомстила "Александрии" за поражение в первом туре и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от "Днепра-1" составляет два очка. "Александрия" идет седьмой.

Металлист завершает год на позитиве, Альянс обходит Оболонь

Первая украинская лига завершила первую часть сезона – в 2021 году сыграны последние два матча. Киевская "Оболонь" принимала "Металлист" и уступила со счетом 1:2. Бразилец Пейшоту открыл счет в середине второго тайма, Банада удвоил преимущество, а пивовары забили гол престижа лишь на 90+3-й (Безуглый). Осечкой "Оболони" воспользовался "Альянс", обыгравший "Краматорск" 0:2. Команда из Липовой Долины обошла киевлян по дополнительным показателям и будет зимовать на третьем месте.

Собственно, о приходе немецкого специалиста Ральфа Рангника в последние несколько дней говорили очень активно. Теперь это уже официально. Исполнять обязанности главного тренера (или же – менеджера) он будет до конца сезона 2021/22, а затем еще два года будет консультировать манчестерский гранд. Рангник известен в первую очередь по работе с "Хоффенхаймом", именно он выстроил структуру "Лейпцига", ныне являющегося одним из конкурентов "Баварии" в Бундеслиге". В последнее время Рангник консультировал московский "Локомотив".

По информации СМИ, миланский "Интер" не прочь купить бразильского защитника "Шахтера" Додо. Летом нерадзури приобрели Дюмфриса, но тот не оправдывает надежд. "Шахтер" оценивает своего игрока в 25 млн евро. Также сообщается, что один из клубов АПЛ готов предложить более 10 млн евро за Михаила Мудрика.