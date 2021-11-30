Золотой мяч, победы Зари и Металлиста, новый тренер МЮ. Главные новости за 29 ноября
А также другие индивидуальные награды и трансферные слухи о Шахтере
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 29 ноября
Месси получил Золотой мяч
Роберт Левандовский ограничился наградой лучшему форварду в прошлом сезоне. А Золотой мяч от издания France Football снова забрал Лионель Месси. Теперь уже седьмой раз в своей карьере. Впервые аргентинец взял награду в 2009, также получал приз в 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019-м. Стоит отметить, что в 2021 году Лионель Месси наконец-то выиграл трофей со сборной – Аргентина победила на Копа Америка, одолев в финале Бразилию. Месси был капитаном и самым результативным игроком команды на турнире.
О других наградах от France Football
Лучшим молодым игроком были названы Педри, в прошлом сезоне сыгравший невероятные 73 матча в составе "Барселоны" и сборной Испании. Лучшим голкипером стал Джанлуиджи Доннарумма, который помог Италии выиграть Евро-2020. Среди женщин Золотой мяч получила Алексис Путельяс из "Барселоны". В составе своей команды она выиграла Лигу Чемпионов, забив 26 голов за сезон.
Тур УПЛ завершился победой Зари
В последнем матче 16-го тура "Александрия" принимала "Зарю". В сложных погодных условиях победу одержала луганская команда. Единственный гол провел Максим Имереков еще в начале матча. Таким образом, "Заря" отомстила "Александрии" за поражение в первом туре и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от "Днепра-1" составляет два очка. "Александрия" идет седьмой.
Металлист завершает год на позитиве, Альянс обходит Оболонь
Первая украинская лига завершила первую часть сезона – в 2021 году сыграны последние два матча. Киевская "Оболонь" принимала "Металлист" и уступила со счетом 1:2. Бразилец Пейшоту открыл счет в середине второго тайма, Банада удвоил преимущество, а пивовары забили гол престижа лишь на 90+3-й (Безуглый). Осечкой "Оболони" воспользовался "Альянс", обыгравший "Краматорск" 0:2. Команда из Липовой Долины обошла киевлян по дополнительным показателям и будет зимовать на третьем месте.
МЮ назначил нового главного тренера
Собственно, о приходе немецкого специалиста Ральфа Рангника в последние несколько дней говорили очень активно. Теперь это уже официально. Исполнять обязанности главного тренера (или же – менеджера) он будет до конца сезона 2021/22, а затем еще два года будет консультировать манчестерский гранд. Рангник известен в первую очередь по работе с "Хоффенхаймом", именно он выстроил структуру "Лейпцига", ныне являющегося одним из конкурентов "Баварии" в Бундеслиге". В последнее время Рангник консультировал московский "Локомотив".
Игроками Шахтера интересуются клубы из ТОП-чемпионатов
По информации СМИ, миланский "Интер" не прочь купить бразильского защитника "Шахтера" Додо. Летом нерадзури приобрели Дюмфриса, но тот не оправдывает надежд. "Шахтер" оценивает своего игрока в 25 млн евро. Также сообщается, что один из клубов АПЛ готов предложить более 10 млн евро за Михаила Мудрика.
Популярное сейчас
- Месси, Педри и Путельяс - лауреаты Золотого мяча 2021. Как это было
- Обладатель Золотого мяча 2021 – Лионель Месси
- Пейшото: Был бы не против играть за Шахтер
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере