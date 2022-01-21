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Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января 

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А также выход Ливерпуля в финал Кубка лиги и реформа аренд от ФИФА 

Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 января

Лунин сыграл 120 минут в победном матче Реала в Кубке Испании

Вратарь “Реала” Андрей Лунин провел полный матч против “Эльче” в 1/8 Кубка Испании. Команда Карло Анчелотти не смогла победить “Эльче” в основное время, а в овертайме соперник мадридцев даже забил первым – мяч влетел в ворота Лунина после рикошета и у украинца не было шансов с ним справиться. “Реал” играл вдесятером (удаление Марсело), но смог отыграться благодаря голам Иско и Азара – 2:1.

Действующий обладатель Кубка Испании покидает турнир

В зрелищном матче “Барселона” проиграла “Атлетику” в 1/8 Кубка Испании и покинула турнир. Баскский клуб дважды ввел в счете (Муниаин и Мартинес), но “Барселона” дважды отыгрывалась (Торрес и Педри), причем второй гол команда Хави забила на 90+3 минуте. В овертайме “Атлетику” удалось дожать “Барсу” благодаря пенальти – мяч попал в руку Альбы в штрафной и Муниаин точно пробил с 11 метров. В итоге – 3:2 в пользу “Атлетика” Бильбао. Все участники четвертьфинала: “Мальорка”, “Кадис”, “Райо Вальекано”, “Бетис”, “Валенсия”, “Реал Сосьедад”, “Реал” Мадрид и “Атлетик”.

Ливерпуль вышел в финал Кубка английской лиги

“Ливерпуль” стал вторым финалистом Кубка английской лиги. Команда Юргена Клоппа переиграла во втором полуфинале “Арсенал” 2:0 (первый матч – 0:0). Два гола после передач Трента Александер-Арнольда забил Диогу Жота. В финале, который состоится на “Уэмбли” 27 февраля, “Ливерпуль” сыграет с “Челси”.

Барселона намерене продать Дембеле в январе

“Барселона” решила выставить на трансфер вингера Усмана Дембеле. Стороны так и не смогли прийти к соглашению по новому контракту французского футболиста. Нынешнее соглашение истекает 30 июня. “Как мы поняли, Дембеле не хочет оставаться в “Барселоны” и мы не хотим иметь в команде футболистов, у которых нет желания здесь быть. Мы ожидаем, что Дембеле покинет клуб как можно раньше”, – сказал спортдир “Барсы” Матеу Алемани.

ФИФА изменил правило аренд

ФИФА изменит систему аренд со следующего сезона. С 1 июля клубы не смогут брать и отдавать в аренду более восьми игроков за сезон. С сезона 2023/24 ограничение в обе стороны будет понижено до семи футболистов, сезоном позже – до шести. Это ограничение не будет распространяться на футболистов младше 21 года и воспитанников клубной академии.

Фабио Каннаваро претендует на тренерскую должность в Эвертоне

Руководство “Эвертона” провело переговоры с итальянским специалистом Фабио Каннаваро. Как пишет The Telegraph, собеседование с чемпионом мира-2006 на тренерскую должность прошло успешно. Также “Эвертон” рассматривает кандидатуры Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.

Действующий обладатель Кубка Африки не вышел в плей-офф турнира-2022

Следом за сборной Ганы Кубок африканских наций неожиданно покинула и сборная Алжира, выигравшая турнир в 2019 году. В последнем туре Алжир уступил Кот-д'Ивуару (1:3) и закончил групповой раунд на последнем месте с одним очков. Все пары 1/8: Буркина-Фасо – Габон, Нигерия – Тунис, Гвинея – Гамбия, Камерун – Коморские острова, Сенегал – Кабо-Верде, Марокко – Малави, Кот-д'Ивуар – Египет, Мали – Экваториальная Гвинея.

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