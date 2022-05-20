Эвертон остается в АПЛ, Байер продолжает переговоры по Мудрику. Главные новости за 19 мая 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 мая

"Эвертон" за тур до финиша Премьер-лиги смог гарантировать себе участие в элите в следующем сезоне, обыграв "Кристал Пэлас" (3:2). Матч развивался по драматическому сценарию – "ириски" проигрывали 0:2 в первом тайме, но после перерыва сделали камбэк после голов Кина, Ришарлисона и Калверт-Льюина. Благодаря этой победе "Эвертон" оторвался на четыре очка от "Бернли" и "Лидса". Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут.

Леверкузенский "Байер" продолжает вести переговоры с "Шахтером" о трансфере Михаила Мудрика. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, клуб Бундеслиги предлагает 21-летнему футболисту контракт на пять лет. "Байер" надеется закрыть сделку в ближайшие дни, так как на Мудрика есть и другие претенденты. В частности появилась информация об интересе к украинцу со стороны "Ромы" .

"Шахтер", "Динамо" Киев и "Днепр-1" поддерживают вариант проведения нового чемпионата Украины в Турции, сообщает журналист Игорь Бурбас. Продление военного положения в Украине делает невозможным своевременный старт первенства на украинских территориях. Окончательно этот вопрос руководители клубов будут обсуждать на следующей неделе.

Андрей Ярмоленко занят поиском нового клуба так как английский "Вест Хэм" решил не продлевать с ним контракт. Как информирует ТаТоТаке, 32-летним украинским футболистом интересуются два турецких клуба, коллективы из чемпионатов Саудовской Аравии и ОАЭ, а также команды из неназванных европейских лиг. Среди них нет "Севильи".

ФИФА назвал список арбитров, которые будут работать на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Всего в перечне 36 главных судей, 64 ассистента и 24 рефери ВАР. Впервые в истории на матчах Мундиаля будут работать арбитры-женщины – Салима Мукансанга (Руанда), Стефани Фраппар (Франция) и Йошими Ямасита (Япония).