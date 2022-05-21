Коноплянка остается в Польше, Боруссия увольняет тренера. Главные новости за 20 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 20-е мая.

Один из самых известных футболистов Украины Евгений Коноплянка задержится в Польше. В прошедшую пятницу 32-летний вингер подписал новый контракт с футбольным клубом "Краковия", срок действия которого теперь истекает летом 2023-го года. Зимой 2022-го Евгений досрочно покинул "Шахтер", подписав сделку с поляками на полгода. С того времени он провел девять игр без результативных действий. Теперь он задержится в "Краковии" еще как минимум на один сезон.

Главная неожиданность пятницы в футбольном мире - увольнение Марко Розе из "Боруссии" Дортмунд. "Черно-желтые" провели в четверг встречу со своим наставником, после чего в пятницу заявили о расторжении контракта. Новость вышла неожиданной, поскольку Розе всего год пробыл в Дортмунде. Прошлым летом, напомним, он покинул другую "Боруссию" - Менхенгладбах. В своем единственном сезоне в качестве менеджера "шмелей", Розе сделал команду серебренным призером, при этом не сумев выйти из группы ЛЧ, заняв третье место. В Лиге Европы Дортмунд завершил свой путь после поражения "Рейнджерсу". Вероятнее всего, место Марко Розе в "Боруссии" займет экс-наставник команды Эдин Терзич .

Еще недавно мы все смирились с тем фактом, что один из лучших футболистов "Шахтера" Манор Соломон отправится в АПЛ. Однако даже лучшие инсайдеры Европы ошибаются. В пятницу стало известно, что трансфер израильтянина в "Фулхэм" может не состояться. Причины пока неизвестны. Фабрицио Романо передает, что несмотря на устные договоренности, в последнее время между клубами начались разногласия из-за данного трансфера. Также сообщается, что на Соломона претендуют и другие европейские коллективы.

Судя по всему, глава Владислава Супряги в Италии будет недолгой. По данным SampNews, "Сампдория" не собирается продлевать аренду победителя молодежного Чемпионата мира, из-за чего он должен будет вернуться в киевское "Динамо". Клуб из Генуи арендовал Супрягу зимой 2022-го, однако он лишь раз вышел на футбольное поле, проведя 20 минут и будучи заменен обратно. После этого Влад не попадал дальше заявки на игру. О результативных действиях также говорить не приходится. Контракт Супряги с "Динамо" действителен до лета 2023-го.

Стартовал завершающий тур итальянской Серии А. В матче пятницы "Рома" отправилась на выезд к "Торино", где смогла добыть легкую победу со счетом 3:0. До перерыва дважды отличился англичанин Абрахам, после - пенальти реализовал Пеллегрини. Благодаря столь легкой виктории, "волки" досрочно забронировали за собой место в Лиге Европы на следующей сезон. Сейчас они пятые и в теории их может опередить лишь "Лацио", если выиграет свой матч. Отметим, что в среду коллектив Моуриньо сыграет в финале Лиги Конференций против "Фейеноорда".

Также последний тур начался и в Испании. Чемпион, мадридский "Реал", на своем поле принимал "Бетис", сыграв достаточно скучный матч. Команды так и не смогли порадовать зрителей голами, сыграв вничью 0:0. Для них сей результат не имел особого значения - "Реал" досрочно стал чемпионом, "Бетис" давно забронировал место в Лиге Европы. Отметим, что украинец Андрей Лунин всю игру просидел в запасе. Гарет Бэйл, который летом команду покинет, также не вышел на поле, не попрощавшись с болельщиками. В следующую субботу "сливочные" в финале Лиги Чемпионов встретятся с "Ливерпулем".