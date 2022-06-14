Изменения в правилах, кризис Франции, крутой трансфер Ливерпуля. Главные новости за 13 июня
А также последний участник ЧМ, новичок Баварии и кадровая ситуация в сборной Украины
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 13 июня
Сборная Украины тренировалась без двух игроков
Во вторник, 14 июня, команда Александра Петракова сыграет очередной матч Лиги Наций – против сборной Ирландии. К тренировкам с командой вернулись Андрей Ярмоленко, Эдуард Соболь и Александр Сирота, которые пропускали предыдущий поединок с армянами. А вот Роман Яремчук и Александр Зубков отсутствовали. Первый повредил голеностоп, второй подхватил простуду. Похоже, у Артема Довбика будет шанс сыграть в основе.
Франция никак не может победить в Лиге Наций
Это уже четвертый матч подряд трехцветные не могут набрать три очка. Более того, в этот раз они вообще проиграли. Хорватия забила уже в самом начале игры – Модрич реализовал пенальти. Потом у французов было большое преимущество, но хотя бы сравнять счет не смогли. Во втором матче группы 1 дивизиона А Дания спокойно справилась с Австрией – 2:0 (Винд, Сков Ольсен) и возглавила группу. У Дании девять очков, у Хорватии – семь, у Австрии – четыре, у Франции – два.
Определился предпоследний участник ЧМ
В межконтинентальном плей-офф встретились Австралия и Перу. Фаворитом считались южноамериканцы, но игра в целом была равной (и малоинтересной). Победителя пришлось определять в серии пенальти. И на шестом ударе промахнулся форвард Перу Алекс Валера, тогда как соперник свою попытку реализовал. Сборная Австралии сыграет в Катаре в группе с Францией, Данией и Тунисом. Сегодня Коста-Рика и Новая Зеландия определят последнего участника Мундиаля.
Пять замен оставили на постоянной основе
Как известно, правило пяти замен было введено в футболе временно на фоне пандемии коронавируса – чтобы снизить нагрузку на футболистов. Но оно так прижилось, что Международный совет футбольных ассоциаций утвердил его на постоянной основе. При этом, как известно, замены тренеры могут произвести только в три слота и во время перерыва.
Ливерпуль покупает бомбардира из Бенфики
Лиссабонский клуб сообщил о достижении соглашения с англичанами по трансферу форварда Дарвина Нуньеса. За 22-летнего уругвайца Ливерпуль заплатит 75 млн евро, но при этом сумма может возрасти. В прошлом сезоне Нуньес выиграл конкуренцию у Романа Яремчука, на его счету было 32 гола в 38 матчах.
Бавария купила хавбека Аякса
Мюнхенский клуб объявил о переходе Райана Гравенберха. 20-летний полузащитник, ставший основным в «Аяксе», обошелся «Баварии» в 25 млн евро, при этом мюнхенцы отдадут амстердамцам 7% от суммы будущего трансфера. Гравенберх – один из самых больших талантов нового поколения амстердамцев, за сезон принял участие в 42 матчах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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