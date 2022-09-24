Поражение украинской молодежки, провал Англии в Лиге Наций. Главные новости за 23 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 23-е сентября.

Параллельно с выступлениями главной футбольной команды страны, свои вопросы в Европе решает и украинская молодежка. Коллектив Ротаня в пятницу стартовал в раунде плей-офф отбора на Евро-2023, сыграв с одногодками из Словакии. Получилось не совсем удачно. "Сине-желтые" трижды отставали в счете, однако два раза сумели догнать напористого противника. Жаль, что не три. Итоговый счет 3:2 в пользу "соколов", однако впереди коллективы проведут еще один очный поединок. К слову, в составе Украины U-21 забивали Богдан Вьюнник и Дмитрий Крыськив.

Теперь к взрослым командам. В пятницу в рамках дивизиона А в Лиге Наций свои матчи провели четыре сборные. И не обошлось без сенсаций. Сборная Венгрии снова удивила, на этот раз минимально одолев Германию. Причем сделав это на поле соперника. Единственный гол на 17-й минуте оформил капитан Адам Салаи. В параллельной игре зрители наблюдали римейк финала последнего Евро - Италия сыграла с Англией , одолев коллектив Саутгейта со счетом 1:0. По итогам пяти игр в группе лидирует Венгрия (десять балов), а за ними идут итальянцы (восемь балов). В заключительной игре обе команды разыграют лидерство в квартете. Англичане с двумя пунктами отправятся в дивизион В.

Кратко о других матчах Лиги Наций. Недавний соперник сборной Украины сыграет в дивизионе А. Босния и Герцеговина сумела минимально одолеть Черногорию и набрала в сумме 11 балов. За тур до финиша они недосягаемые для соперников. Отметим, что также в этой группе Финляндия и Румыния сыграли в ничью (1:1). Спускаемся в дивизион С . Грузия без особых проблем забила два Северной Македонии, досрочно заняв первое место в квартете. В их составе, к слову, 60 минут на поле провел Гио Цитаишвили. В параллельной игре болгары забили пять голов в ворота Гибралтара. И наконец в дивизионе D Эстония продолжает идти без потерь - в пятницу они оделили Мальту (2:1).

Теперь к трансферам. По данным Todofichajes, "Бавария" ищет сменщика для Мануэля Нойера, который после завершения карьеры немца сможет достойно его заменить. Учитывая, что топ-киперы не пойдут сознательно на скамейку запасных, мюнхенцы присматриваются к кандидатуре юного Андрея Лунина. Данный вариант стал актуальным после провальных поисков кипера на немецком рынке. Также отмечается, что Лунин не единственный кандидат в списке. В этом сезоне украинец пока не играл, продолжая следить за выступлениями Тибо Куртуа в "Реале".