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Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября

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А также еще один претендент на покупку Юнайтед и четвертые 0:0 на Мундиале

Победы Бразилии, Португалии и Швейцарии, рекорд Роналду. Главные новости за 24 ноября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 ноября

Победа главного фаворита Мундиаля в первом матче

Сборная Бразилии смогла взять три очка в матче с Сербией в первом туре групповом раунде ЧМ. Селесао некоторое время не удавалось пробраться к воротам Сербии, несмотря на наличие в стартовом составе Неймара, Винисиуса Жуниора, Рафиньи, Ришарлисона и других. Однако после перерыва Бразилия все же добилась своего. Дубль сделал Ришарлисон. Сначала форвард "Тоттенхэма" сыграл на добиваии, а затем забил самый красивый гол первого тура ЧМ, в падении замкнув подачу Винисиуса. 2:0 – победа Бразилии.

Португалия смогла справиться с Ганой

Португалия победила Гану в своей группе, забив сопернику три гола, но и пропустила дважды (3:2). Однако, несмотря на большое количество голов, матч не был качественным. Обе сборные допустили много ошибок, вероятно ошибкой нужно назвать и решение рефери в середине второго тайма поставить пенальти в ворота Ганы после фола на Роналду, который 37-летний сам же и реализовал. Гана отыгралась, но затем сразу пропустила два мяча от Феликса и Леау. Африканская сборная смогла ответить в конце игры только одним мячом.

Роналду переписал множество рекордов

Своим голом Криштиану установил уникальное достижение – он стал первым игроком, которому удалось отличиться голом на пяти Мундиалях подряд. Этот гол стал для него восьмым в финальных частях, по этому показателю он настиг таких великих игроков как Марадона, Феллер и Ривалдо. Правда, до рекорда Клозе, имеющего 16 результативных ударов, еще очень далеко. Стоит также отметить, что Криштиану забил за национальную сборную на десятом крупном турнире подряд – и это тоже рекорд. А еще он в седьмой раз был признан лучшим игроком матча, ну вы поняли – рекорд.

Еще одна сухая ничья на ЧМ и минимальная победа Швейцарии

Кроме того, в четверг Швейцария оказалась сильнее Камеруна. Судьбу решил единственный гол, забитый Эмболо сразу после перерыва. В группе Н многого ожидали от Уругвая и Южной Кореи. А как иначе, если в составах обеих команд есть такие неординарные игроки как Сон, Нуньес, Суарес, Вальверде, Кавани и другие. В итоге соперники не только не забили хотя бы гол, они на двоих ни разу не попали в ворота. Это уже четвертая нулевая ничья на текущем Мундиале, что является антирекордом первых туров Чемпионатов мира.

Ураган рискует не выйти в элит-раунд футзальной Лиги Чемпионов

После победы над итальянским "Фелди Эболи" на игру против лиссабонского "Спортинга" смотрели с оптимизмом. Победа над грандом (португальцы выигрывали Лигу Чемпионов в 2019 и 2021 годах) фактически выводила бы ивано-франковцев в финальный раунд. "Ураган" в итоге дал бой - уступая 0:2, команда Максима Павленко смогла отыграться усилиями Терентьева и Шведа. Однако "Спортинг" мгновенно ускорился и в конце забил еще два гола. 2:4 в пользу португальцев. В субботу "Ураган" сыграет с аутсайдером группы сербской "Лозницей". Чтобы попасть в четверку лучших футзальных команд Европы, нужно побеждать и рассчитывать что "Спортинг" проиграет "Фелди Эболи".

Появился претендент на Манчестер Юнайтед

Накануне стало известно, что семья Глейзеров хочет продать самый титулованный клуб Англии. Тут же появился новый претендент. Интерес приписывают британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу, владеющему нефтехимическим гигантом Ineos. Его состояние оценивается в 13 млрд фунтов стерлингов. Глейзеры, как пишут СМИ, хотят получить за клуб примерно 5 млрд. Кажется слишком много, но разве думаешь о деньгах, когда есть возможность воплотить детскую мечту. Рэтклифф является болельщиком МЮ с детства.

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