Хацкевич покинул Заглембе, Шахтер стимулирует соперников Динамо, Кривбасс получил бронь от мобилизации. Главные новости за 5 апреля

Бывший наставник киевского "Динамо" покинул пост главного тренера "Заглембе" Сосновец. Новым наставником команды стал Марек Сагановски. Как сообщает Sport.ua, сторонам не удалось разойтись полюбовно. Польский клуб предлагал белорусскому специалисту расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, но получил отказ. Таким образом, Хацкевич получит компенсацию в виде заработной платы, которую он должен был получать до конца сезона. Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы.

"Шахтер" во второй части нынешнего сезона финансово стимулирует соперников "Динамо", чтобы мотивировать другие клубы в матчах с киевлянами. По данным ТаТоТаке, в случае ничейного результата в матче с "Динамо" команда получает 100 тысяч (предположительно, в иностранной валюте, - прим.), а за победу соперник киевлян получит 150 тысяч. Пока что получить вознаграждение удалось только "Вересу", который во второй части сезона сыграл с "Динамо" 1:1. Напомним, что в турнирной таблице "Шахтер" лидирует, опережая киевлян на два очка.

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Два гола, забитые до перерыва, приносят сине-желтым победу в 1-м матче отбора на Евро-2025 среди женщин. Во втором тайме подопечные Владимира Пятенко уверенно сохранили победные цифры на табло. Следующий поединок женская сборная Украины сыграет во вторник, 9 апреля, против Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

UA-Футбол обратился за комментарием по поводу ситуации в "Шахтер" и получил ответ от коммерческого директора "горняков" Дмитрия Кириленко: "Мы действительно находимся в состоянии переговоров с "Шальке" о проведении домашних матчей в еврокубках сезона 2024/25 в Гельзенкирхене. "Шальке" по нашей просьбе проводит опрос среди своих болельщиков на эту тему, чтобы лучше понимать их интерес и настроение. Мы максимально близки к договоренности с "Шальке", но при этом рассматриваем и другие варианты. Окончательно определимся в этом вопросе до конца апреля".

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому ФК "Кривбасс" признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Согласно действующему законодательству, тренерский штаб и клубные работники будут забронированы от мобилизации. Отметим, что ранее такой статус получили "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и "Оболонь".

31-летний бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа заявил, что вернется в общую группу команды после травмы до окончания сезона. После операции на мениске ожидалось, что голкипер точно пропустит остаток нынешнего сезона, однако Тибо настроен оптимистичнее. Напомним, что Куртуа пропустил весь сезон – сначала из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, а затем – после проблем с мениском. В отсутствие Тибо основным голкипером "Реала" является украинец Андрей Лунин.