Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в список из-за того, что травмировал икроножную мышцу. Другой украинец, форвард Артем Довбик, ожидаемо вошел в заявку. Матч "Атлетико" - "Жирона" состоится в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по киевскому времени. Кстати, спортивный врач отметил, что если травма Цыганкова подтвердится, то это означает вылет до конца сезона.

11 апреля в общей группе "Зари" уже тренировались Герреро и Жуниор, которые из-за повреждений в последнее время не могли помочь луганской команде, сообщает издание Sport.ua. Их возвращение в строй было уместным, ведь в апреле луганчане должны сыграть еще четыре календарных поединка в чемпионате УПЛ, из которых два – с "Шахтером" (18 апреля – перенесенный матч 10-го тура и 22 апреля – 25-го тура).

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Андони Ираола одержал победу в голосовании за звание лучшего тренера марта в английской Премьер-лиге. Под руководством испанского специалиста "Борнмут" в прошлом месяце победил "Бернли" (2:0), "Лутон" (4:3) и "Эвертон" (2:1), а также сыграл вничью с "Шеффилдом" (2:2). В борьбе за награду Ираола обошел Микеля Артету, Юргена Клоппа и Анге Постекоглу.

CIES Football Observatory составил интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет), чья трансферная стоимость выросла больше всего за последние 6 месяцев. Возглавил список Ламин Ямал из "Барселоны", трансферная стоимость которого увеличилась с 11 до 145 миллионов евро. Есть в списке и два украинца. На 13-м месте рейтинга - голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, чья цена выросла на 43 млн евро - с 33 до 76. На 51-й строчке Илья Забарный из "Борнмута" - с 26 миллионов евро до 48 (+22).

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к 25-летнему украинскому голкиперу мадридского "Реала" Андрею Лунину, сообщает DefensaCentral. По данным источника, в "Баварии" начали подыскивать замену 38-летнему Мануэлю Нойеру, и Лунин один из вариантов. Пока о какой-либо конкретике речь не идет, однако немецкий клуб отслеживает ситуацию с контрактом украинца. Если этим летом Лунин не подпишет новое соглашение с мадридцами, "Бавария" присоединится к борьбе, понимая возможность получить топового вратаря бесплатно летом 2025 года.