Матчи Кубка Украины, успех Реброва, победа ПСЖ. Главные новости за 16 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 16 сентября

В среду были сыграны девять матчей второго (по счету) раунда Кубка Украины. "Черноморец" минимально уступил "Николаеву", с таким же счетом "Оболонь" проиграла "Полесью", а "Прикарпатье" обыграло "Волынь". "Агробизнес" одолел "Ужгород" (тоже 1:0), "Кривбасс" разгромил "Таврию" 4:1, а "Верес" не оставил шансов "Альянсу" (3:0). Еще в трех матчах победителей определяла серия пенальти, в итоге в следующий раунд вышли "Виктория", "Нива" Винница и "ВПК-Агро".

Определились все участники плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. "Ференцварош" Сергея Реброва обыграл загребское "Динамо" со счетом 2:1, Игорь Харатин отыграл весь матч, Александр Зубков был в запасе. "Фради" встретится с "Мольде", который по пенальти одолел "Карабах". Брестское "Динамо" минимально проиграло "Маккаби", Милевский сыграл весь матч, Хачериди был заменен из-за травмы. Кроме того, "Омония" по пенальти прошла "Црвену Звезду", а "Мидтьюлланд" разгромил "Янг Бойз".

"Рома" предлагает за Соломона 12 млн евро, "Шахтер" хочет 25. "Сивасспор" уже договорился с донецким клубом об аренде Кайоде. Игорь Суркис хочет вернуть в "Динамо" Александра Драгович. При этом киевский клуб наконец избавился от Кадири - тот уехал в аренду в российский "Арсенал". "Ризеспор" готов предложить киевлянам за Миккеля Дуелунда 2 млн евро. Сергей Мякушко покинул испанский "Алькоркон", теперь ищет себе новую команду.

Хотя парижане были очень близки к третьему конфузу подряд. Правда, на этот раз все могло закончиться не поражением, а ничьей. Счет 0:0 в поединке с "Мецом" держался до 90+3-й минуты. Впрочем, Юлиан Дракслер таки забил гол и принес ПСЖ первую победу в чемпионате, перед этим парижане дважды проиграли. К слову, по итогам конфликта в матче ПСЖ - "Марсель" Неймар получил два матча дисквалификации, Курзава - шесть, провансальцы Амави и Паредес пропустят по три игры, а Бенедетто одну.

Это, правда, была лишь товарищеская встреча. Тем не менее, фанатов каталонцев должен радовать тот факт, что Лионель Месси не потерял вкуса к забиванию голов. В ворота "Жироны" аргентинец забил дважды (первый - очередной шедевр). Еще один гол после классной комбинации провел Коутиньо. Все в итоге завершилось со счетом 3:1 в пользу "Барсы".