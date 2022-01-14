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Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
А также Суперкубок Испании и ремейк финала Лиги Чемпионов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Почти все зимние праздники остались позади, так что можно полноценно сосредоточиться на футболе. Пока украинские команды готовятся ко второй части сезона, есть возможность уделить больше внимания европейским ТОП-чемпионатам. UA-Футбол традиционно собирает самые сочные матчи следующих выходных – 14-16 января
Боруссия Дортмунд – Фрайбург
Бундеслига
Время – 21:30
Трансляция – Сетанта Спорт+
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2022-й год "Боруссия" начала с феерической победы над "Айнтрахтом". Проиграв первый тайм 0:2, во втором желто-черные забили трижды и сократили отставание от "Баварии". Холанд не забил, а он, как известно, не позволяет себе продолжительного голевого молчания. Так что "Фрайбургу" не поздоровиться. С другой стороны, команда Кристиана Штрайха, идущая четвертой в турнирной таблице, выиграла два последних матча у "Боруссии" и подходит к игре с абсолютной уверенностью в собственных силах.
Манчестер Сити – Челси
АПЛ
Время – 14:30
Трансляция – Сетанта Спорт+
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Повторение финала Лиги Чемпионе 2021. Стоит ли что-нибудь добавлять? Разве что ныне аристократы являются главным преследователем команды Гвардиолы (на уровне с "Ливерпулем"), но отставание такое, что поражение синих в этом поединке поставит крест на их чемпионских амбициях. К слову, "Сити" выиграл 11 последних матчей в рамках АПЛ. Удастся ли Тухелю остановить этот каток, как он это сделал в мае на "Драгау"?
Норвич – Эвертон
АПЛ
Время – 17:00
Трансляция – Сетанта Спорт
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Согласитесь, если бы не Виталий Миколенко, вы бы никогда не включили этот матч. Воспитанник "Динамо" неплохо провел дебют в Кубке Англии. Но тогда соперником был клуб Чемпионшипа, а сейчас испытание представителем элиты, пусть и аутсайдером. Даже хорошо, что уровень соперников для украинца будет увеличиваться постепенно – наверняка так легче адаптироваться, чем попасть сразу на Салаха или Мареза. К слову, в этом матче Миколенко встретится с давним знакомым Теему Пукки. Помните, как Виталию доставалось на орехи после игры с Финляндией в рамках отбора на ЧМ?
Кельн – Бавария
Бундеслига
Время – 16:30
Трансляция – Сетанта Спорт+
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
В 1973, 1989 и 1990 "Кельн" финишировал вторым в чемпионате Германии. Вы наверняка догадались, что чемпионскую гонку козлы проигрывали "Баварии". Да, сейчас это соперники из разных весовых категорий, но "Кельн" не нуждается в дополнительной мотивации на поединки с мюнхенцами. И шансы будут, учитывая переполненный лазарет красных. Да и стартовали в 2022-м они не лучшим образом – проиграли "Боруссих" из Менхенгладбаха. "Кельн" попытается повторить подвиг жеребцов.
Боруссия Менхенгладбах – Байер
Бундеслига
Время – 19:30
Трансляция – Сетанта Спорт
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
От "Байера" в этом сезоне ожидали, что он будет бороться, по крайней мере, за серебро. Но фармацевты не могут победить в четырех матчах подряд, что отбросило их на пятое место. "Боруссия" тоже не хватает звезд с неба, но может похвастаться двумя победами над "Баварией" в течение текущего сезона. Жеребцы пока 12-е в турнирной таблице, но, кажется, готовы претендовать на место в еврокубках. Оба клуба любят атаковать, значит, должны сыграть яркий матч.
Бенфика – Морейренсе
Чемпионат Португалии
Время – 20:00
Трансляция – Спорт 1, начало – со второго тайма
Главная интрига этого поединка – удастся ли Роману Яремчуку продолжить свою результативную серию в чемпионате Португалии. Украинский форвард забил в двух своих предыдущих матчах Лиги Сагреш подряд, после чего сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, на неделе он вернулся к тренировкам и готов сыграть против одного из аутсайдеров. Напомним, что "Бенфика" до сих пор не определилась с преемником Жорже Жезуса, так что Роману стоит набивать статистику, чтобы остаться основным форвардом уже у нового главного тренера.
Ливерпуль – Брентфорд
АПЛ
Время – 16:00
Трансляция – Сетанта Спорт
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
"Ливерпуль" без двух главных звезд – Мане и Салаха – примет очень интересного соперника. "Брентфорд" заставил познакомиться с ним поближе из-за желания купить Михаила Мудрика. Если пропустили большой материал Бориса Сорокина, почему "Брентфорд" заслуживает внимания, тогда вам сюда >>>. Мы же добавим, что поединок первого круга между этими соперниками завершился со счётом 3:3! Согласитесь, не многие команды способны на такое противостояние с бандой Клоппа.
Тоттенхэм – Арсенал
АПЛ
Время – 18:30
Трансляция – Сетанта Спорт+
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Это будет 205-е Дерби Северного Лондона! Сейчас существенное преимущество на стороне "Арсенала", который выиграл 84 матча, тогда как "Тоттенхэм" – 66. Канониры выглядят более сбалансированными, они наконец-то снова претендуют на высокие места. Но ведь шпор возглавляет Антонио Конте! В таких эмоциональных матчах он особенно опасен, ведь умеет зарядить подопечных необходимой энергией.
Атлетик Бильбао – Реал
Суперкубок Испании, Финал
Время – 19:00
Трансляция – MEGOGO
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
В прошлом сезоне "Атлетик" совершил сенсацию – в финале Суперкубка Испании обыграл "Барселону". Перед этим баски в полуфинале выбили именно "Реал". Теперь у сливочных есть возможность взять реванш. Да, королевский клуб – явный фаворит. "Реал" выиграл три последние встречи у "Атлетика". Но именно характер и сила духа являются отличительными чертами львов, и именно эти качества могут сыграть решающую роль в матче за трофей.
Аталанта – Интер
Серия А
Время – 21:45
Трансляция – MEGOGO
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
"Интер" выиграл матч за Суперкубок в среду. "Интер" лидирует в Серии А, выиграв восемь последних матчей. "Интер" забил больше всего в текущем чемпионате. Симоне Индзаги безболезненно заменил Антонио Конте и ведет свою команду к защите чемпионского титула. В "Аталанте" не говорят о Скудетто, там ставят цель попадания в зону Лиги Чемпионов. Но в случае победы в этом матче отставание сократится до пяти очков. А играть еще почти полсезона. Поэтому Малиновский и компания (Руслан, к слову, забивал в ворота нерадзурри в предыдущем матче) несомненно создадут лидеру максимально некомфортные условия.
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