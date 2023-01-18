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Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
Украинец провел первое занятие под руководством Грэма Поттера
Фото: Сhelsea
На днях украинский полузащитник Михаил Мудрик
"Пенсионеры" заплатят за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. А сам Мудрик подписал контракт на 8,5 лет и будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.
Мудрик уже успел провести первую тренировку под руководством Грэма Поттера в составе "синих". Издание Football Daily в своем twitter-аккаунте показало кадры с первой тренировки украинца.
???? ???? Mykhailo Mudryk takes part in his first training session with his Chelsea teammates pic.twitter.com/1O4jTizrvY— Football Daily (@footballdaily) January 18, 2023
Напомним, Михайл Мудрик уже
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