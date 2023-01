Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО

На днях украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал контракт с лондонским "Челси", "синие" красиво представили футболиста сборной Украины на Стэмфорд Бридж.

"Пенсионеры" заплатят за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. А сам Мудрик подписал контракт на 8,5 лет и будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

Мудрик уже успел провести первую тренировку под руководством Грэма Поттера в составе "синих". Издание Football Daily в своем twitter-аккаунте показало кадры с первой тренировки украинца.

