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Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО

Англия
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Украинец провел первое занятие под руководством Грэма Поттера

Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО

Фото: Сhelsea

UA-Футбол
Новина українською

На днях украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал контракт с лондонским "Челси", "синие" красиво представили футболиста сборной Украины на Стэмфорд Бридж.

"Пенсионеры" заплатят за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. А сам Мудрик подписал контракт на 8,5 лет и будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю.

Мудрик уже успел провести первую тренировку под руководством Грэма Поттера в составе "синих". Издание Football Daily в своем twitter-аккаунте показало кадры с первой тренировки украинца.

Напомним, Михайл Мудрик уже определился с игровым номером, под которым будет радовать лондонских болельщиков.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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