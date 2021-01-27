Бенефис Шведа, назначение Тухеля и нервы Златана. Главные новости от 26 января

Начнем с приятного. Марьян Швед наконец-то показал, за что его любили в "Карпатах". В матче 22-го тура бельгийского чемпионата украинец оформил дубль и отдал голевой пас, вырвав для своего "Мехелена" победу над "Васланд-Бевереном" - 3:2. Еще два месяца назад Швед безвылазно сидел в запасе, но после публичного разноса, который ему устроил тренер, резко одумался, ворвался в основу и решает. Что мешало ему играть так с самого начала - остается загадкой, но сегодня Марьяна надо хвалить, и мы это делаем.

Так себе новость, ведь об этом говорили с момента увольнения немца из "ПСЖ" в конце декабря. "Челси" заключил с Тухелем контракт на полтора года с опцией продления. Роман Абрамович не простил Фрэнку Лэмпарду текущее 9-е место в таблице после гигантских летних трат на новичков. Теперь это давление будет чувствовать на себе Тухель, но для это не ново - он прожил в таком режиме полтора года в "ПСЖ" и вывел клуб в его первый в истории финал Лиги чемпионов.

"Милан" проиграл "Интеру" в четвертьфинале Кубка Италии, который стал подлинным бенефисом Златана Ибрагимовича. 39-летний швед открыл счет в матче, забив из весьма неудобного положения, после чего устроил потасовку с Ромелу Лукаку, в ходе которой наговорил бельгийцу много неприятного, а напоследок заработал удаление, нагло сбив Александара Коларова. Именно в меньшинстве "Милан" не выдержал и дрогнул - 1:2. В этот раз Златан сыграл против своих, но и это было незабываемо!

Александр Зинченко опять вышел в старте "Манчестер Сити" и помог команде на выезде уничтожить "Вест Бром" - 5:0. Эта победа вывела "Горожан" на чистое первое место в таблице - "МЮ" отстает на один бал. Победил вчера и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко - "Молотобойцы" в гостях одолели "Кристал Пэлас" - 3:2. Ярмола вышел на последние 10 минут игры и, что симптоматично, опять на позицию центрфорварда. Также отмечаем справедливую победу "Арсенала" на поле "Саутгемптона" (3:1), благодаря которой "Канониры" вернулись в ТОП-8.

17-летний талант "Флуминенсе" Кайки уже поставил на уши европейских скаутов, но, похоже, "Шахтер" спохватился раньше всех. UOL информирует, что "Горняки" уже начали переговоры о переходе лучшего снайпера бразильского первенства U-17. По правилам, приехать в Украину он сможет в июне, когда достигнет совершеннолетия. Спешка "Шахтера" объяснима - тот же UOL пишет, что Кайки интересен "Ливерпулю" и "Ман Сити".

Много лет тащил Папу "Аталанту", но разругался вдрызг с Джанпьеро Гасперини и вчера подписался в "Севилье" на 3,5 года. Рискованный шаг от "Нервиона", учитывая, что аргентинцу уже стукнуло 32 года, но, похоже, клубные боссы верят в Гомеса безгранично, как ранее в Эвера Банегу. Именно его Папу предстоит заменить на "Писхуане". "Аталанта" же выручила за своего экс-лидера 5,5 млн плюс бонусы.