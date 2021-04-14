ПСЖ и Челси в 1/2 ЛЧ, Монзуль снова рассудит украинское Класико. Главные новости от 13 апреля

Неймару эта игра точно будет сниться в кошмарах. Бразилец запорол не менее 4 стопроцентных шансов, среди прочего дважды попав в каркас ворот. Во многом из-за его промахов интрига продержалась до самого конца. "Бавария" даже играя слабее обычного забила гол и имела шансы на второй, но Париж сумел отбиться. Король умер, да здравствует король?

"Челси" в целом спокойно удерживал комфортные для себя нули на табло после выездной победы 2:0, но на последних секундах иранец Тареми таки пробил защиту синих, блестяще ударив в падении через себя. Этот гол украсил поединок, но на результат повлиять не мог. Дальше прошла более сильная команда - вот и все резюме.

Как и в первом круге чемпионата, украинское Класико доверили Екатерине Монзуль, которая за последние несколько лет превратилась в главного топа украинского судейства. Нельзя сказать, что она вообще не ошибается, но ей много доверяют, и, кажется, это помогает. Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Харькове в субботу, 17 апреля. Если киевляне не проиграют, золото на 90% у них в кармане.

Катастрофичное невезение. Артем Шабанов быстро заимел место в основе варшавян, но получил травму коленных связок в матче чемпионата и будет лечиться не менее 4-6 недель. Это значит, что в текущем сезоне за "Легию" он больше не сыграет. Трудно сказать, как поведут себя поляки, ведь ранее их тренер говорил, что доволен Артемом и желает и впредь видеть его в команде. Повреждение вполне могло изменить его планы.

На сей раз, до 2025 года. Выборы президента "Реала" уже лет 10 проходят в худших традициях Советского Союза - с одним безальтернативным кандидатом. Все из-за специфичного регламента, который протолкнул Перес. Согласно документу, баллотироваться могут только сосьос с 20-летним стажем, имеющие на банковском счету более 100 млн евро. С тех пор, как этот регламент приняли, выборы превратились в формальность.

Тренер "Мехелена" Воутер Вранкен говорит, что Швед хочет остаться, да и клуб тоже желает его сохранить, но летом будут большие перестановки - сменятся и тренерский штаб, и спортивный директор. Тогда-то и решится судьба украинского легионера, который принадлежит "Селтику", но совсем никому не нужен в Шотландии. В "Мехелене" у Шведа вроде начало получаться: в 18 матчах он 4 раза забил и трижды ассистировал партнерам.