ПСЖ и Челси в 1/2 ЛЧ, Монзуль снова рассудит украинское Класико. Главные новости от 13 апреля
UA-Football подготовил для Вас подборку наиважнейших новостей из мира футбола за вторник, 13 апреля
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
"ПСЖ" проиграл матч, но выиграл противостояние с "Баварией"
Неймару эта игра точно будет сниться в кошмарах. Бразилец запорол не менее 4 стопроцентных шансов, среди прочего дважды попав в каркас ворот. Во многом из-за его промахов интрига продержалась до самого конца. "Бавария" даже играя слабее обычного забила гол и имела шансы на второй, но Париж сумел отбиться. Король умер, да здравствует король?
"Челси" прошел "Порту", несмотря на гениальный гол Тареми
"Челси" в целом спокойно удерживал комфортные для себя нули на табло после выездной победы 2:0, но на последних секундах иранец Тареми таки пробил защиту синих, блестяще ударив в падении через себя. Этот гол украсил поединок, но на результат повлиять не мог. Дальше прошла более сильная команда - вот и все резюме.
Монзуль снова рассудит матч "Шахтер" - "Динамо"
Как и в первом круге чемпионата, украинское Класико доверили Екатерине Монзуль, которая за последние несколько лет превратилась в главного топа украинского судейства. Нельзя сказать, что она вообще не ошибается, но ей много доверяют, и, кажется, это помогает. Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет в Харькове в субботу, 17 апреля. Если киевляне не проиграют, золото на 90% у них в кармане.
Шабанов больше не сыграет за "Легию" в этом сезоне
Катастрофичное невезение. Артем Шабанов быстро заимел место в основе варшавян, но получил травму коленных связок в матче чемпионата и будет лечиться не менее 4-6 недель. Это значит, что в текущем сезоне за "Легию" он больше не сыграет. Трудно сказать, как поведут себя поляки, ведь ранее их тренер говорил, что доволен Артемом и желает и впредь видеть его в команде. Повреждение вполне могло изменить его планы.
Флорентино Перес переизбран на пост президента "Реала"
На сей раз, до 2025 года. Выборы президента "Реала" уже лет 10 проходят в худших традициях Советского Союза - с одним безальтернативным кандидатом. Все из-за специфичного регламента, который протолкнул Перес. Согласно документу, баллотироваться могут только сосьос с 20-летним стажем, имеющие на банковском счету более 100 млн евро. С тех пор, как этот регламент приняли, выборы превратились в формальность.
"Мехелен" хочет сохранить Шведа, но все решится летом
Тренер "Мехелена" Воутер Вранкен говорит, что Швед хочет остаться, да и клуб тоже желает его сохранить, но летом будут большие перестановки - сменятся и тренерский штаб, и спортивный директор. Тогда-то и решится судьба украинского легионера, который принадлежит "Селтику", но совсем никому не нужен в Шотландии. В "Мехелене" у Шведа вроде начало получаться: в 18 матчах он 4 раза забил и трижды ассистировал партнерам.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- СМИ: Довбиком заинтересовались в Турции и Бельгии
- Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ
- "Видимо, он думал, что будет играть по 30-40 минут в каждом матче". Тренер Легии - о ситуации с Русиным
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Новости по теме
- 06:51 Украинские Рух уже не последний, Заря снова третья, Малиновский в ударе. Главные новости за 11 апреля
- 06:53 Украинские Уверенное Динамо, победа Реала в Эль-Классико, поражение Сити. Главные новости за 10 апреля
- 06:35 Украинские Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля