Первое очко Шахтера, триумф Вернидуба, дебютный гол Месси. Главные новости за 28 сентября

После ударного Суперкубка "Горняки" выдали и солидный матч в Лиге чемпионов, на равных сыграв с чемпионом Италии. "Интер" имел голевые шансы, но во всех эпизодах на высоте был Андрей Пятов, прервавший 27-матчевую серию с пропущенными голами в ЛЧ. "Шахтер" отвечал своими атаками - били и Патрик, и Соломон, и Тете, а Педриньо вообще вносил мяч в ворота, но спас защитник. С такой игрой у "Горняков" еще будут шансы в группе.

Равняться украинцам надо на "Шериф". Это шок, сенсация - называйте, как хотите - но молдаване победили "Реал" в Мадриде! Безусловно, не обошлось без везения и плохой реализации моментов фаворитом - один лишь Винисиус мог оформить хет-трик, но сумел лишь заработать пенальти. Молдаване же пробили по воротам четырежды - и выжали из этого два гола. Победный мяч Себастьяна Тилля на 89-й минуте - просто космос. Браво, Юрий Вернидуб! Браво, "Шериф"!

Гола Лео за "ПСЖ" ждали, и он по обыкновению случился в самый важный момент - в матче против чемпиона Англии "Ман Сити". Под занавес игры Париж улетел в контратаку, Месси обыгрался с Мбаппе и пальнул под перекладину - 2:0! Гризманну, казалось, будет попроще в "Атлетико", ведь он уже там выступал, но по факту на первый гол в сезоне ему тоже понадобился аж месяц - при активной помощи француза "Матрасники" вчера одолели "Милан" (2:1).

У Александра надрыв икроножной мышцы, и ближайшие недели ему придется провести на реабилитации. В октябрьских матчах сборной Украины против Финляндии и Боснии он помочь никак не сможет, так что тренерский штаб вызвал вместо хавбека "Ман Сити" Александра Пихаленка из "Днепра-1". Выбор был невелик - ну не лучшего же игрока тура Серии А Руслана Малиновского вызывать, честное слово!

Если основа "Шахтера" сумела удержать ничью в матче с чемпионом Италии, то "Горняки" U-19 не сподобились и на это. Единственный гол в матче итальянцы забили после банального кросса с фланга. В дальнейшем "Шахтер" вроде как атаковал, но по факту "Нерадзурри" были ближе ко второму мячу, чем украинцы к первому. Жаль.

А как борзо все начиналось! Санкциями задушим! Порвем в немецкий крест! На деле же УЕФА после проигранных судов в Мадриде вынужденно отказался даже от тех форм наказания участников Суперлиги, которые были обнародованы. Это значит, что "Реал", "Барса" и остальные не заплатят ранее заявленные 15 млн регулятору и не откажутся от 5% еврокубковых доходов за текущий сезон. Перес не выиграл, но и не проиграл.