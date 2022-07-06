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Новый тренер ПСЖ, побег Соломона, предложение по Цыганкову. Главные новости за 5 июля

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 5 июля

Новый тренер ПСЖ, побег Соломона, предложение по Цыганкову. Главные новости за 5 июля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"ПСЖ" официально получил нового тренера

Кристоф Гальтье заменил в Париже Маурисио Почеттино и уже дал первую пресс-конференцию в новом качестве. Ничего особенного не сказал - одни банальности. Настоящего Гальтье мы увидим попозже - на предыдущих местах работы в "Сент-Этьене", "Лилле" и "Ницце" тренер славился жесткостью и оборонительным стилем игры.

"Динамо" еле выстояло в спарринге с "Янг Бойз"

Киевляне впервые этим летом привлекли к товарищескому матчу игроков сборной Украины, а также двух легионеров - Томаша Кендзеру и Беньямина Вербича, однако и это не помогло. 0:0 - еще хороший счет для команды Луческу, которая провалила первый тайм. Надо быстрее набирать форму - "Фенербахче" близко, и он силен.

Соломон сбегает из "Шахтера" по примеру Тете

"Фулхэм" был близок к выкупу у "Шахтера" Манора Соломона, однако, похоже, трансфера не будет. Вместо этого израильтянин просто сбежит к "Дачникам" в годичную аренду, пользуясь лазейкой, предоставленной ФИФА для иностранцев из УПЛ. Ранее точно такая же история приключилась с Тете и "Лионом", и для "Горняков" это большой удар.

Цыганков, возможно, получил предложение от "Севильи"

SFC Diario - не тот источник, чтобы можно было говорить безапелляционно, однако к сведению принять стоит. Тем более, сумму издание называет весьма реалистичную - 12,5 млн евро. У Цыганкова еще год по контракту с "Динамо", а в Украине война и не до футбола. Трансфер выглядит единственным логичным решением.

Дивок Ориги перебрался из "Ливерпуля" в "Милан"

Много раз Ориги выручал Юргена Клоппа, выходя со скамейки, однако в основу так и не пробился и после покупки красными Дарвина Нуньеса решился на уход. В "Ливерпуле" его запомнят, как героя, пускай и эпизодического. Ну, а дальше у бельгийца "Милан", где Златану уже 41, а Жиру - 35. Если это не идеальное место и время для шага вперед, тогда что?

Успехи украинцев и ноль сенсаций: стартовал 1-й раунд квалификации ЛЧ

Первый раунд квалификации не побаловал яркими вывесками - отметить можно разве 1:0 "Леха" в матче против "Карабаха". Любопытно, что все украинцы на этой стадии не проиграли: Артур Рудько отстоял на ноль в уже упомянутом "Лехе"; Игорь Пластун помог "Лудогорцу" победить 2:0; Антон Братков и Сергей Вакуленко в составе "Пюника" расписали нули с "Клужем".

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