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Неудача МЮ, первые голы Холанда в Англии, разгром Шахтера. Главные новости за 7 августа

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А также стадион для Днепра-1, трофей Барселоны и новичок Севильи

Неудача МЮ, первые голы Холанда в Англии, разгром Шахтера. Главные новости за 7 августа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 7 августа

Манчестер Юнайтед проигрывает уже в первом туре

Эрик Тэн Хаг решил оставить Криштиану Роналду на скамье для запасных в поединке с "Брайтоном", но был вынужден звать португальца на помощь во втором тайме, когда МЮ уже уступил 0:2 – дублем отличился Паскаль Гросс. Манкунианцы смогли один гол отыграть благодаря автоголу, но спасти хотя бы ничью они сейчас не способны, слишком слабо выглядят как команда. И Роналду не помог.

Холанд забивает первые голы в АПЛ

Центральным матчем первого тура в Чемпионате Англии стала встреча "Вест Хэма" и "Манчестер Сити". В центре внимания, конечно, был Эрлинг Холанд, которого критиковали за нереализацию моментов в игре с "Ливерпулем". Но на этот раз норвежец сделал все как следует – два его гола позволили "Сити" одержать спокойную победу 0:2. В еще одном поединке "Лестер" побеждал "Брентфорд" 2:0, но не удержал преимущество и все в итоге завершилось ничьей.

Шахтер потерпел сокрушительное поражение в Риме

Горняки сыграли товарищеский матч с "Ромой", но не смогли навязать борьбу команде Моуриньо. Пеллегрини открыл счет на 18-й минуте, Манчини на 40-й удвоил преимущество. Перед самым перерывом Конопля срезал мяч в свои ворота, а уже во втором тайме Дзаниоло и Бове добили соперника. 5:0 в пользу "Ромы" в итоге.

Левандовский наконец-то забил за Барселону

Правда, пока это произошло в неофициальном матче. Каталонцы играли с мексиканским "Пумасом" за Кубок Гампера. И уже на третьей минуте Левандовский открыл счет. К концу первого тайма он еще дважды ассистировал Педри, между голами которого поместился точный удар Дембеле. Во втором тайме избиение бедных мексиканцев продолжили Обамейянг и Де Йонг. 6:0 в пользу "Барселоны". В еще одном товарищеском матче дня "Ювентус" был разгромлен "Атлетико" со счетом 4:0, хет-триком отличился Альваро Мората.

Днепр-1 назвал стадион, где сыграет в Лиге Европы

Как известно, "Днепр-1" стартует с раунда плей-офф. Соперником команды Александра Кучера будет победитель пары АЭК (Кипр) – "Партизан" (Сербия). Первый матч запланирован на 18 августа и состоится в словацком Кошице. Этот город расположен менее чем в 100 километрах от украинской границы.

Севилья подписала игрока Реала

Иско оставил немалый след в истории мадридского клуба – на его счету 352 матча за сливочных и 53 забитых гола. Но в последнее время атакующий хавбек не был основным исполнителем, поэтому решил сменить обстановку. Теперь Иско будет защищать цвета "Севильи" – андалусцы подписали его как свободного агента.

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