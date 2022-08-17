Малиновского торгует гранд АПЛ, а Довбика - аутсайдер Серии А. Главные новости за 16 августа

Об этом пишет местное издание TuttoAtalanta, а такие источники обычно не врут. "Шпоры" хотят взять украинца в аренду (читай - попробовать), "Аталанта" же настаивает на полноценном трансфере. У Малиновского остался год по контракту с бергамасками, и для них это последний шанс заработать. Тем временем, жена Руслана подписалась в Instagram на Антонио Конте.

Пройдет этот матч Лиги Наций 27 сентября. Перед этим сине-желтые дважды сыграют на выездах против Ирландии (21 сентября) и Армении (24 сентября). Что интересно - ранее Украина уже играла домашний матч на "Краковии". В 2017 году здесь проходил поединок отбора на ЧМ против непризнанного официальным Киевом Косово, и наши победили 3:0.

Дебютный тур нового чемпионата пройдет посреди недели - во вторник и среду 23-24 августа. "Динамо" и "Днепр-1" в эти даты будут играть в еврокубках, поэтому их матчи УПЛ уже перенесла на середину ноября. Да, выглядит странно, но, возможно, такой календарь - результат компромисс с силовиками. Безопасность сейчас превыше всего.

Вчера были сыграны три матча плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Победы в них праздновали скандинавы - "Буде-Глимт" полностью по игре одолел загребское "Динамо" (1:0), а "Копенгаген" не без помощи везения справился с "Трабзонспором" (2:1). Близкие счета обещают жаркую борьбу в ответных встречах. Что касается ПСВ и "Рейнджерс", то они расписали мировую 2:2, и там все еще запутаннее.

А если конкретнее - в "Салернитану". Об этом пишет Джанлука Ди Марцио, а к его инсайдам всегда стоит прислушиваться. 25-летнего Довбика итальянцы готовы выкупить при условии, что клуб сохранит прописку в элите, а сам форвард забьет обозначенное количество голов. Да, звучит непросто, но даже если не выкупят - год в Серии А точно пойдет Артему на пользу. Надо идти.

Тоже инсайдерская информация. Цифры не называются, но в любом случае такой поворот был бы невозможен без скорого ухода из "Барсы" ее самого высокооплачиваемого игрока Френки де Йонга. Рыночная цена Бернарду - около 80 млн евро, и только продажа голландца может обеспечить "Кулес" такой суммой. Ну, а "Ман Сити", кажется, не имеет ничего против - лишь бы заплатили как положено.