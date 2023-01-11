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Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для вас подборку самых интересных новостей из мира футбола за вторник, 10 января

Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Александр Шовковский официально вернулся в "Динамо"

Легенде киевлян доверили роль ассистента главного тренера. Шовковский выступал за "Динамо" непрерывно в 1994-2016 годах и является рекордсменом клуба за массой показателей. Фанаты и СМИ уже предсказывают, что именно СаШо скоро заменит у руля "Динамо" 77-летнего Мирчу Луческу.

Новые детали по Мудрику и "Арсеналу": в переговорах наметился прогресс

Понимаем, что тема всем надоела, но ничего не поделать - зреет крупнейший трансфер украинца в истории футбола. По информации Daily Express, за минувшие сутки "Шахтер" пошел на некоторые уступки - и это приблизило сделку. Также стала известна зарплата Михаила в "Арсенале" - речь якобы идет о 5,5 млн в год.

"Андерлехт" заинтересован в переходе Виктора Цыганкова

Об этом пишет ведущее бельгийское издание. Более того, по его информации первые переговоры между "Андерлехтом" и Цыганковым уже прошли "в конструктивной и дружеской атмосфере". У Виктора осталось еще полгода по контракту с "Динамо", который он продлевать не хочет. Также им ранее интересовался ПСВ.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" уверенно вышли в полуфинал Кубка лиги

В Англии вчера сенсаций не было. "Манчестер Юнайтед" катком проехался по слабенькому "Чарльтону" (3:0) - здесь отмечаем очередные голы от Маркуса Рашфорда, который после ЧМ демонстрирует фантастическую форму. В другом матче дня "Ньюкасл" подтвердил свой уровень, комфортно одолев "Лестер" (2:0) - саудовские деньги, как видите, решают.

Кубок Италии: "Интер" в дополнительное время дожал "Парму"

Команде из Серии Б, ведомой легендарным Джанлуиджи Буффоном, не хватило двух минут, чтобы победить в основное время. "Интер" спас Лаутаро Мартинес, а в дополнительное время песенка аутсайдера уже была спета. Жаль "Парму", но в четвертьфинале Кубка ее не будет.

Диего Симеоне летом покинет "Атлетико" - El Chiringuito

Источник серьезный, поэтому стоит прислушаться. Симеоне якобы уже проинформировал о своем решении руководство, и оно не против. Сейчас "Атлетико" занимает лишь 5-е место в Ла Лиге; также команда вылетела из еврокубков еще осенью, так что мотивы Эль Чоло более чем понятны.

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