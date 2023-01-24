Еще один украинец во Франции, Днепр-1, подписал участника ЧМ-2022. Главные новости за 23 января
А также увольнение Лэмпарда, тренер для Польши и покупки Арсенала и МанСити
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 23 января
Днепр-1 подписал очередного легионера
Лидер УПЛ продолжает без устали работать на трансферном рынке. В этот раз команду пополнил 28-летний защитник из Коста-Рики Рональд Матаррита. Интересно, что этот игрок не выступал в Европе, был чемпионом своей страны в 2013 году, в последнее время играл в США, в частности, за "Нью-Йорк". При этом Матаррита является игроком национальной сборной Коста-Рики и играл на последнем чемпионате мира, в частности, выходил на замену в матчах с Испанией и Германией. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, но указывает, что в "Днепр-1" он перешел на правах свободного агента.
Соболь будет играть в чемпионате Франции
Игрок национальной сборной Украины перешел из "Брюгге" в "Страсбург". Стороны подписали полноценный контракт на три с половиной года. Сколько именно французский клуб заплатил за Эдуарда, не сообщается. Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга", рано перешел в "Шахтер", но уехал по арендам. За "Брюгге" выступал с 2019 года, принял участие в 124 поединках, в которых забил четыре гола. На счету 27-летнего защитника 27 матчей за сборную Украины.
Эвертон уволил Лэмпарда
Виталий Миколенко будет работать с новым тренером в ливерпульском клубе. Руководство клуба не выдержало последних результатов команды и простилось с Фрэнком Лэмпардом и его тренерской командой. Кто заменит легендарного игрока на посту менеджера ирисок, пока неизвестно. Лэмпард возглавил "Эвертон" в январе прошлого года, сохранил команду в высшем дивизионе, но нынешний сезон проваливает – ливерпульцы занимают предпоследнее место.
Сборную Польши возглавит чемпион Европы
Андрей Шевченко пока останется вне тренерской работы. Раньше активно ходили слухи, что он может возглавить сборную Польши. Однако местная федерация сделала выбор в пользу экс-тренера Португалии Фернанду Сантуша. 68-летний специалист вместе с португальской командой выигрывал Евро-2016, а также Лигу Наций в 2019 году. Также четыре года работал со сборной Греции.
Тоттенхэм прервал серию неудач
В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги шпоры играли на выезде с "Фулхэмом". Судьбу решил единственный гол, который организовали Сон Хин Мин и Гарри Кейн. Таким образом, "Тоттенхэм" победил после двух поражений подряд в рамках АПЛ и сократил отставание от МЮ и "Ньюкасла" до трех очков. "Фулхэм" остается седьмым.
Интер не смог выйти на второе место
Нерадзури встречались с "Эмполи" и проиграли, пропустив единственный гол от Бальданцы. Так что "Интер" остался на третьем месте с отставанием от "Милана" в один балл. При этом красно-черные сегодня сыграют с "Лацио". А у "Ромы" с "Интером" равное количество очков.
Арсенал и Манчестер Сити купили новых игроков
Канониры объявили о трансфере 22-летнего польского центрального защитника Якуба Кивиора. "Специя" получит от "Арсенала" 25 млн евро. "Сити" потратил 11 миллионов на 20-летнего аргентинского хавбека Максимо Перроне из "Велеса". Этот игрок в течение сезона сыграл 33 матча и забил три гола.
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