Еще один украинец во Франции, Днепр-1, подписал участника ЧМ-2022. Главные новости за 23 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 23 января

Лидер УПЛ продолжает без устали работать на трансферном рынке. В этот раз команду пополнил 28-летний защитник из Коста-Рики Рональд Матаррита. Интересно, что этот игрок не выступал в Европе, был чемпионом своей страны в 2013 году, в последнее время играл в США, в частности, за "Нью-Йорк". При этом Матаррита является игроком национальной сборной Коста-Рики и играл на последнем чемпионате мира, в частности, выходил на замену в матчах с Испанией и Германией. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, но указывает, что в "Днепр-1" он перешел на правах свободного агента.

Игрок национальной сборной Украины перешел из "Брюгге" в "Страсбург". Стороны подписали полноценный контракт на три с половиной года. Сколько именно французский клуб заплатил за Эдуарда, не сообщается. Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга", рано перешел в "Шахтер", но уехал по арендам. За "Брюгге" выступал с 2019 года, принял участие в 124 поединках, в которых забил четыре гола. На счету 27-летнего защитника 27 матчей за сборную Украины.

Виталий Миколенко будет работать с новым тренером в ливерпульском клубе. Руководство клуба не выдержало последних результатов команды и простилось с Фрэнком Лэмпардом и его тренерской командой. Кто заменит легендарного игрока на посту менеджера ирисок, пока неизвестно. Лэмпард возглавил "Эвертон" в январе прошлого года, сохранил команду в высшем дивизионе, но нынешний сезон проваливает – ливерпульцы занимают предпоследнее место.

Андрей Шевченко пока останется вне тренерской работы. Раньше активно ходили слухи, что он может возглавить сборную Польши. Однако местная федерация сделала выбор в пользу экс-тренера Португалии Фернанду Сантуша. 68-летний специалист вместе с португальской командой выигрывал Евро-2016, а также Лигу Наций в 2019 году. Также четыре года работал со сборной Греции.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги шпоры играли на выезде с "Фулхэмом". Судьбу решил единственный гол, который организовали Сон Хин Мин и Гарри Кейн. Таким образом, "Тоттенхэм" победил после двух поражений подряд в рамках АПЛ и сократил отставание от МЮ и "Ньюкасла" до трех очков. "Фулхэм" остается седьмым.

Нерадзури встречались с "Эмполи" и проиграли, пропустив единственный гол от Бальданцы. Так что "Интер" остался на третьем месте с отставанием от "Милана" в один балл. При этом красно-черные сегодня сыграют с "Лацио". А у "Ромы" с "Интером" равное количество очков.

Канониры объявили о трансфере 22-летнего польского центрального защитника Якуба Кивиора. "Специя" получит от "Арсенала" 25 млн евро. "Сити" потратил 11 миллионов на 20-летнего аргентинского хавбека Максимо Перроне из "Велеса". Этот игрок в течение сезона сыграл 33 матча и забил три гола.