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Динамо проиграло, Кривцов может уехать в США, Цыганков ждет. Главные новости за 28 января

Общие новости
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У Малиновского прервалась победная серия

Динамо проиграло, Кривцов может уехать в США, Цыганков ждет. Главные новости за 28 января

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 28 января

Динамо во второй раз проиграло на сборах и других матчах украинских клубов

После разгрома от австрийского "Рапида" киевляне потерпели меньшее поражение – со счетом 0:2 – от словенского "Марибора". А вот "Александрия" обыграла алжирскую "Кабилию" благодаря единственному голу от Кожушко. "Рух" в течение дня сыграл два товарищеских поединка – сначала вничью 0:0 со словацким ДАК, а затем уступил "Колубаре" из Сербии. "Ворскла" сыграла вничью 0:0 с "Лодзем", выступающим в первой лиге Польши, а "Металлист" проиграл болгарскому "Локомотиву" 0:1.

Сергей Кривцов может переехать в США

У одного из ветеранов "Шахтера" появился неожиданный вариант продолжения карьеры. Сергея Кривцова зовет к себе "Интер", но не тот, что из Милана, а тот что из США, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. Пока информация на уровне сообщений в СМИ, без официоза, но, как говорят, дыма без огня не бывает.

Малиновский отыграл почти весь матч против одного из конкурентов Марселя

Во Франции центральный матч 20-го тура сыграли "Марсель" и "Монако". Руслан вышел с первых минут, но результативными действиями не отличился, был заменен на 86-й. "Марсель" проигрывал после автогола Верету, но в начале второго тайма Санчес счет сравнял. 1:1 – "Марсель" прервал серию побед, насчитывавшую шесть матчей. Провансальцы остаются третьими, отставая от "Ланса" на два очка. Их преимущество над "Монако" составляет 5 баллов.

Цыганков снова не дебютировал в Ла Лиге

"Жирона" принимала "Барселону". Виктор попал в заявку и час наблюдал, как его команда успешно отбивает атаки лидера чемпионата. Однако на 61-й минуте "Жирона" не удержалась и пропустила гол от Педри. Хозяева активизировались на исходе игры, имели несколько шансов, чтобы вырвать ничью, но в конце концов все завершилось со счетом 0:1, а Цыганков так и остался сидеть на скамейке для запасных. Добавим, что мышечную травму получил Усман Дембел, француз может пропустить несколько недель.

Интер вышел на второе место

В Серии А "Интеру" пришлось демонстрировать характер в игре с "Кремонезе". К счастью для болельщиков нерадзури, у них есть Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. 1:2 и "Интер" обошел в турнирной таблице "Милан", который свой матч с "Сассуоло" сыграет сегодня. Тем временем "Аталанта" поднялась в зону Лиги Чемпионов благодаря победе над "Сампдорией" 2:0. Адемола Лукман забил свой 12-й гол в сезоне.

Бавария в третьем матче подряд играет вничью

На этот раз мюнхенскую машину остановил "Айнтрахт". Сане открыл счет в первом тайме, но Коло Муани после перерыва ответил. 1:1 в итоге - "Бавария" остается на первом месте, но лишь на один балл опережает "Унион", который в субботу обыграл "Герту" 2:0. На три очка отстает "Фрайбург", одолевший "Аугсбург" 3:1.

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