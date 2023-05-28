Карпаты остались в Первой лиге, Ребров - свободный, провал Боруссии. Главные новости за 27 мая

В Первой лиге завершилась вторая часть сезона. В последнем туре решалось, кто будет чемпионом и кто составит компанию ЛНЗ в матчах за место в УПЛ – "Металлург" или "Карпаты". Львовянам обязательно нужно было побеждать "Оболонь" и рассчитывать, что запорожцы проиграют "Ниве". Но оба матча завершились ничьей 1:1. Так что "Карпаты" и следующий сезон проведут во втором дивизионе, "Металлург" сыграет с 13-й командой УПЛ, а ЛНЗ – с 14-й. Чемпионом Первой лиги стало "Полесье", которое на три балла опередило "Оболонь".

Главное событие в европейском футболе в субботу – драматическое завершение чемпионата Германии по футболу. Чтобы сбросить наконец-то "Баварию" с трона, "Боруссии" нужно было обыграть не мотивированный "Майнц". Но дортмундцы провалили первый тайм, пропустив два мяча. Во втором тайме смогли отыграться, но только на 90+6-й минуте. Параллельно "Бавария" обыгрывала "Кельн" 0:1, на 81-й пропустила, что снова делало лидером "Боруссию", но на 89-й Мусиала забил победный гол – 1:2 в пользу мюнхенцев, которые таким образом обошли дортмундцев по дополнительным показателям, ведь очков у обеих команд – равное количество. Это 11 подряд чемпионство "Баварии", которое, впрочем, не спасло Оливера Кана и Хасана Салихамиджича – топ-менеджеров клуба уволили за крайне неоднозначный сезон.

Что касается других, то "Лейпциг" финишировал третьим, а вот на четвертом месте, ведущем к квалификации Лиги Чемпионов, оказался "Унион Берлин". "Фрайбург" проиграл "Айнтрахт" и финишировал пятым. "Байер" – шестой и сыграет в квалификации Лиги Конференций. Во вторую Бундеслигу кроме "Герты" вылетел и "Шальке", продержавшийся в элите лишь сезон. "Штутгарт" сыграет переходные матчи.

Сергей Ребров сыграл последний матч во главе "Аль-Айна" - финал Кубка лиги ОАЭ. Ярмоленко не попал даже в заявку, не было и Лабы – лучшего бомбардира команды. Возможно, именно поэтому "Аль-Айну" не удалось завоевать трофей – поражение от "Шарджи" 1:2. Таким образом, этот сезон Сергей Ребров завершил с двумя проигранными финалами (также его команда уступила в национальном Кубке ОАЭ) и на втором месте в Лиге. После игры тренер объявил, что покидает клуб. Ожидается, что он возглавит сборную Украины.

Удивительно звучит, но финалист нынешней ЛЧ мог и не попасть в турнир в следующем розыгрыше. Чтобы иметь гарантированную путевку, нерадзури нужно было финишировать не ниже четвертого места. Обыграв "Аталанту" со счетом 3:2, команда Индзаги выполнила задание. Главным героем встречи стал Лаутаро Мартинес, он уже на 1-й минуте ассистировал Лукаку, а во втором тайме забил третий решающий гол. "Интер" второй, его может опередить "Лацио" и теоретически на финише сезона "Милан". Тем временем финалист Лиги Европы "Рома" проиграл финалисту Лиги Конференций "Фиорентине" 1:2. Римляне рискуют упасть на седьмое место.

В 37-м туре французской Лиги 1 ПСЖ не смог обыграть "Страсбур" – 1:1, но этого хватило, чтобы парижане стали недостижимыми для "Ланса". Париж в очередной раз празднует чемпионство. "Ланс" зато разгромил "Аяччо" 3:0 и стал недосягаемым для "Марселя", который в свою очередь проиграл "Бресту" 1:2 и уже никуда не денется с третьего места. Малиновский вышел на замену, но результативными действиями не отмечался.