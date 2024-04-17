ПСЖ разбил Барсу, Боруссия прошла Атлетико, дисквалификация Роналду. Главные новости за 16 апреля
Провал испанцев в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
“ПСЖ” в большинстве разбил “Барселону” в четвертьфинале ЛЧ
“Барса" после гостевой победы 3:2 дома быстро вышла вперед, но уже в середине первого тайма Рональд Араухо схлопотал красную за фол последней надежды — и на этом сказка каталонцев закончилась. "ПСЖ" не составило труда добить соперника в большинстве — 4:1.
“Боруссия” в нервном матче прошла “Атлетико” в ЛЧ
Во втором противостоянии дня "Шмели" дома отыгрались после гостевых 1:2 и тоже пробились в полуфинал. "Матрасники" как могли сражались; даже сравняли счет с 0:2 до 2:2, однако провалили концовку — и это все решило. Не пора ли обновляться команде Симеоне?
“Звягель” объявил о назначении Вирта
Детали соглашения не раскрываются. Вирт последнее время работал экспертом на ТВ, а до этого возглавлял "Верес" и "Рух". "Звягель", тем временем, идет 2-м во Второй лиге и помимо нового тренера подписал также небезызвестного хавбека Андрея Близниченко.
Безус порвал ахиллово сухожилие и выбыл на полгода
Плохие новости для 33-летнего хавбека. Текущий сезон в кипрской "Омонии" складывался для него удачно — 38 матчей, 14 голов, 10 ассистов, но закончилось все очень сложной травмой. Предложат ли островитяне Безусу теперь новый контракт — неизвестно.
Роналду дисквалифицировали за хамство в финале Кубка Саудовской Аравии
Криштиану разбушевался под конец игры с "Аль-Хилалем" (1:2) — толкнул соперника и даже замахнулся кулаком на судью. Дисциплинарные органы, однако, пощадили 39-летнего ветерана и дали ему всего 2 матча дисквалификации. Напомним, в текущем сезону у Криша 36 голов в 37 матчах.
Украина U-23 сыграет на престижном турнире в Тулоне
Команда Руслана Ротаня в начале июня померяется силами с Египтом, Италией, Панамой и Японией. Турнир будет важным подготовительным этапом для наших перед дебютом на Олимпиаде в Париже, которая стартует 26 июля. Турнир в Тулоне — престижное молодежное соревнование, основанное в 1967 году.
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