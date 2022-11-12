Участники ЧМ-2022 – Уэльс. На их месте могла быть Украина – как Роб Пейдж приручил драконов

Сколько всего произошло после 5 июня. Кажется, будто это было в прошлой жизни. В начале лета сборная Украины в Кардиффе минимально уступила Уэльсу в решающем поединке за право выйти на чемпионат мира-2022. Поэтому в Катар отправились именно подопечные Роба Пейджа.

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Слишком долго говорить о вылете команды Петракова в стыковом матче не имеет особого смысла. Украинцы старались, имели достаточное количество моментов, но сначала Уэльс действовал более разяще, а затем поставил автобус, за рулем которого оказался поймавший кураж вратарь Хеннесси. В общем, свое место в Катаре валлийцы на 100% заслужили.

Обидчик "сине-желтых" попал в весьма интересный квартет B – вместе с Англией, Ираном и США. 21 ноября Уэльс сыграет с американцами, 25-го – с командой Кейруша, а в 3-м туре (29.11) встретится с британским соседом, после чего уже станет понятно, увидим ли мы "драконов" в сетке матчей на вылет.

Исторический максимум

Здесь если долго прислушиваться, то можно услышать, как мимо пролетает перекати-поле. В далеком 1958-м Уэльс сумел дойти до четвертьфинала, в остальные годы "драконы" на мировые форумы не квалифицировались. Важно понимать, что полвека назад на ЧМ даже стадия 1/8 финала отсутствовала – по завершении группового этапа сразу же следовала ¼. В ее рамках валлийцы и пропустили вперед Бразилию, британцы стали жертвой "кудесников мяча" на пути последних к их первому Кубку мира.

Нельзя сказать, что на ЕВРО футбольная жизнь Уэльса сложилась куда лучше, хотя в 2016-м "драконы" вышли из группы, где были англичане, и добрели аж до полуфинала (!), уступив там будущим чемпионам, Португалии. На ЕВРО-2020 валлийцы вновь выскочили в плей-офф, однако уже в 1/8 Дания прошлась по Бэйлу и компании катком (0:4).

Драматический момент

У такой откровенно флегматичной команды, редко посещающей крупные международные форумы, отыскать драматические моменты довольно непросто. Возможно, факт нечастых поездок на турниры уже сам по себе драматичен. Тем не менее, на этот статус как раз и тянет первый за более чем полстолетия выход Уэльса на чемпионат мира, когда валлийцам действительно было не все равно, и они оставили на поле все силы.

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Также 6 лет назад "драконы" неожиданно для всех взяли бронзу ЕВРО. И ее, под стать характеру сборной Уэльса, даже завоевывать не пришлось – на чемпионатах Европы матч за третье место не проводится, поэтому медали аналогичного цвета получила и Германия.

Путь в отборе

Сборная Уэльса в группе квалификации на чемпионат мира-2022 заняла вторую строчку. 15 очков в 8 поединках позволили валлийцам финишировать за спиной бельгийцев, опередив всего на один зачетный пункт классных чехов. Результат точно можно расценивать как справедливый, т.к. против "Národní tým" банда Пейджа набрала четыре очка. Эстония и Беларусь в квинтете E играли, скорее, роль туристов.

Про финал плей-офф с Украиной мы уже написали выше, но перед этим же в марте валлийцы в стыках еще обыграли и Австрию (2:1). На дубль Бэйла одним голом ответил Забитцер, после чего "драконы" защитили цифры на табло.

Главная звезда

"Уэльс, потом гольф". Мадрида в уравнении Бэйла уже нет. Мог и вовсе быть только гольф, но валлийцы вышли на ЧМ и завершение карьеры в сборной для 33-летнего Гарета отложилось. Фланговый нападающий покинул столицу Испании после победы "Реала" в ЛЧ-2021/22, он не стал продлять контракт и переехал в спокойную звездную MLS, а именно в ФК "Лос-Анджелес".

Кстати, недавно Гарет вышел на замену в финале плей-офф против "Филадельфии Юнион", забил спасительный гол на 128-й минуте и перевел игру в серию пенальти, где клуб из штата Калифорния стал чемпионом. Американская мечта в валлийском исполнении.

Гарет, возможно, не станет рекордсменом "драконов" по количеству сыгранных матчей за национальную команду (108), ведь все еще играет вратарь Хеннесси (106) и даже изредка выходит Гантер (109 поединков). Зато Бэйлу, лидеру и турбине "Камри", принадлежит куча других достижений в коллективе, где он всегда по-настоящему расцветает и радует болельщиков.

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Гарет – автор первого гола за всю историю Уэльса на чемпионатах Европы, "игрок года в Уэльсе" (рекордные 6 раз), в конце концов, именно он – лучший голеадор команды с 39 мячами, и в ближайшее время на горизонте не появится футболист, который сможет замахнуться на бомбардирские лавры "гольфиста" в сборной.

Gareth Bale - 2022 so far pic.twitter.com/QLrZYTtHDT — Viva Bale???????????????????????????? (@vivabale_) November 11, 2022

Тренер, тактика, стиль

Легенда валлийского футбола Райан Гиггз бесславно и официально покинул пост наставника сборной Уэльса только в июне этого года. Де-факто экс-футболист "Манчестер Юнайтед" не тренировал валлийцев с ноября 2020-го, когда его отстранили от работы из-за обвинений в домашнем насилии. Гиггз напал и избил свою бывшую девушку. Все, чего сумел добиться Райан как менеджер сборной перед тем, как загреметь в скандал, – это выйти на ЕВРО-2020.

Тогда же команду принял в качестве исполняющего обязанности Роберт Пейдж (можно просто Роб). Причем, за 12 дней до решающих матчей Лиги Наций, но это не помешало Уэльсу одолеть Ирландию и Финляндию и выиграть группу. Да, в 1/8 финала чемпионата Европы его команда без шансов и абсолютно по делу отлетела от ног заряженных датчан, но именно под руководством Пейджа "драконы" впервые за 64 года вышли на чемпионат мира.

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Роб теперь главный, он пролонгировал сотрудничество в сентябре. Предыдущее соглашение было рассчитано до финиша форума в Катаре, а по новому договору 48-летний специалист останется у руля до 2026-го. Таким образом, Пейдж проведет с "драконами" отборочные матчи к ЕВРО-2024 и ЧМ-2026.

Очевидно, что ему доверяют. И не только за умение работать с молодежью. После ЕВРО Роб перешел на схему с тремя центральными защитниками и хорошенько встряхнул команду. Пейдж прагматично делает ставку на организацию в обороне, скорость Бэйла и Джеймса на контратаках, мозги Рэмзи в средней линии. Уэльс – это крепкая команда, всегда готовая бороться. Психолог Роб напомнил ребятам о британском неуступчивом менталитете. Забивая первыми, как правило, валлийцы теперь не отпускают победы.

Причем, не звездами едиными, а то мы все о Бэйле и о Бэйле. В этой команде есть опытный вратарь Хеннесси- XO , Бэн Дэвис из "Тоттенхема" и воспитанник "Ливерпуля" Неко Уильямс; вечно молодой, но уже очень опытный Итан Ампаду, а в атаке "Камри" можно с уверенностью грузить на мощного натурализованного англичанина Киффера Мура.

Ожидание от выступления

Значит, Англия, Иран и США. Выход из квартета для Уэльса – прямо must have, вслед за англичанами. Не за тем валлийцы едут на ЧМ, чтобы вылететь уже на стадии группового этапа.

С точки зрения коллектива и индивидуальностей Уэльс однозначно уступает британским коллегам, Ирану мы все не только в силу убеждений желаем 4-й позиции, ни на что другое они тупо не способны.

За вторую путевку "драконы" будут сражаться с американцами, и уже в первом туре многое может стать понятно. При всем уважении к Пулишичу, Десту, Маккенни и остальным молодым "янки", не слишком понятно, что они предпримут, если Уэльс забьет первым. Зато ясно, что если откроют счет американцы, то Бэйл откинет клюшку и разбудит в себе чистопородного валлийского "дракона".