Сикорский о достопримечательностях Питера: Это не только история России − это история всего нашего народа

Уже бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский рассказал о своей поездке в Россию, из-за которой клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с игроком.

− Как у вас появилась идея отправиться в Питер?

− Последний раз я был в России где-то в 2002 или 2003 году. Отец – русский, он уже давно умер. Бабушка моя, его мама, тоже из России. У нас [там] осталась бабушкина сестра. Кто знает: может, я вообще больше не увижу своих родственников. Старые люди, все ж может быть.

Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Вот так вот съездил.

− Какие фотки выкладывали в инстаграм?

− Я выкладывал истории – просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России.

− Сразу была какая-то реакция?

− Не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: "Куда ты поехал!". Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.

− В комментариях [под новостью о вашей ситуации] на одном украинском сайте пользователи не понимают, зачем выкладывать фото с двуглавым орлом. Что ответите?

− Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то.

Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа.

У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?

− Вы удалили эти фото и закрыли профиль. Почему?

− Он у меня и был закрыт. Всегда было определенное количество друзей, которые на меня подписаны. Я не медийная личность. Я не люблю это все выставлять. Пацаны мне говорят: "Ты же выкидываешь раз в году какую-то фотографию. А тут ты начал выкидывать".

Удалил фотографии чтобы не было шумихи. Хватит. Я просто хочу спокойно играть в футбол.

− Сколько еще действовал ваш контракт?

− У меня оставалось всего полгода.

− Как узнали о его расторжении?

− Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.

− Позвонил до новости на клубном сайте или после?

− До.

− С президентом вы не разговаривали?

− Да, все верно.

− Логично предположить, что это было его решение?

− Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.

− Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?

− Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.

− Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?

− А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол.

− Вы лучший бомбардир клуба в этом сезоне. Что сказали партнеры и тренер?

− Партнеры каждый день звонят, поддерживают. Тренер новый, я его даже не знаю, мы с ним не общались, не работали вместе.

− После того, как эта история попала в прессу, какая реакция прилетала вам со стороны?

− Очень много людей написали. 90% – слова поддержки. Самое интересное, что очень много пишут из других стран. Были, конечно, и не очень хорошие фразы в мой адрес, но не без этого.

− Вы говорили, что Шевченко был на хоккее в Питере, а Усик бился в России − и им ничего не было. Как часто в украинском обществе осуждают за поездки в Россию?

− Никто никого не осуждает. У нас и чиновники ездят в Россию. А тут просто взяли обычного человека и начали его прессинговать со всех сторон. Так же тоже не делается.

− Вы помните подобные прецеденты?

− Нет. Мне кажется, это первый раз за все время, что я играю в футбол.

− Что это тогда? Показательная порка?

− Получается так, да. У каждого клуба свой устав, вот и все.

− Какие у вас варианты продолжения карьеры?

− Я открыт для предложений. Сегодня из Белоруссии звонили.

− Хотели бы остаться в Украине?

− До этого я думал, что хочу играть только в Украине. Сейчас даже и не знаю. Мне уже неважно, куда ехать и где играть в футбол.

− Трудно теперь будет получить контракт в Украине?

− Нет конечно, вы что? Вы думаете, если меня выгнали из "Агробизнеса", то другие команды не возьмут? Я ж был не последний нападающий в клубе.

У меня зимой были очень хорошие предложения, я просил президента отпустить меня, но он не стал. Так вот получилось, что сейчас отпустил. Я смирился, готовился к продолжению чемпионата. Много работал в отпуске, оставалось 11 матчей, надо было взять максимум очков, выйти в Премьер-лигу и забить еще мячей семь. Но теперь уже я свободный агент.

− Мы с вами разговариваем уже 20 минут, и от вас прет позитив. Как вам это удается?

− Все знают, что я нормальный, добрый, позитивный человек. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Это приносит результаты и на поле, и в жизни, и везде. Не нужно грузиться.

Ну, что мне сейчас пойти повеситься из-за того, что меня выгнали из команды? На этом жизнь не остановилась. Все близкие живы-здоровы – это самое главное.

Деньги? В другой команде буду забивать голы и зарабатывать деньги.