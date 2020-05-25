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У Новинского открестились от покупки Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

Пресс-служба депутата все отрицает

У Новинского открестились от покупки Черноморца
Новина українською

На выходных футбольную общественность взорвала новость о том, что одиозный депутат-регионал Вадим Новинский намерен купить одесский "Черноморец" вместе со стадионом и отдельным комплексом в Одессе. Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Впрочем, пресс-служба Новинского опровергла данную информацию, где на запрос "Апостроф" ответили, что информация о покупке клуба не соответствует действительности.

Напомним, что по сообщениям СМИ, стадион "Черноморец" приобрела инвестиционная американская компания Allrise Capital за 5.19 млн долларов, при этом источники связывают эту компанию именно с Новинским.

Также отметим, что Новинский не новичок в украинском футболе. Ранее он владел "Севастополем".

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса) Вадим Новинский
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Источник:
Апостроф

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.05.2020 в 20:14
А вообще-то с Черноморца можно сделать топ клуб, инфраструктуры есть,город хороший,денег вложить и будет топчик
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ODESSIT_83 (Одесса)
25.05.2020 в 19:44
Когда уже будут штрафовать за фейки и тех кто перепечатывает непроверенные новости? А, хUуAвый ФУТБОЛ?
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