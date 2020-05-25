У Новинского открестились от покупки Черноморца

На выходных футбольную общественность взорвала новость о том, что одиозный депутат-регионал Вадим Новинский намерен купить одесский "Черноморец" вместе со стадионом и отдельным комплексом в Одессе. Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

Впрочем, пресс-служба Новинского опровергла данную информацию, где на запрос "Апостроф" ответили, что информация о покупке клуба не соответствует действительности.

Напомним, что по сообщениям СМИ, стадион "Черноморец" приобрела инвестиционная американская компания Allrise Capital за 5.19 млн долларов, при этом источники связывают эту компанию именно с Новинским.

Также отметим, что Новинский не новичок в украинском футболе. Ранее он владел "Севастополем".