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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исполком УАФ утвердил решение о продолжении Первой лиги и завершении Второй

Первая лига
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Можно начинать обратный отсчёт до первых матчей

Исполком УАФ утвердил решение о продолжении Первой лиги и завершении Второй
UA-Футбол
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Сегодня состоялось заседание Исполкома УАФ в факсовом режиме, который утвердил решения, принятые вчера на Конференции ПФЛ.

Исполнительный комитет утвердил досрочно завершить сезон во Второй лиге. Текущие турнирные таблицы групп А и Б после двух кругов приняты окончательными. В Первую лигу перейдут по две лучшие команды из каждой конференции при наличии аттестата: "Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" Шевченковка и "Кристалл" Херсон.

Розыгрыш Первой лиги будет возобновлён согласну Регламенту чемпионата и с общим количеством участников до 200 лиц и при соблюдении медицинского протокола.

Команды, которые займут 15 и 16 места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за командами, которые заняли третьи места в каждой из групп Второй лиги: "Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина. Каждая пара сыграет по два матча на поле каждой из команд.

Последний, 30 тур, Первой лиги, должен состояться 11 августа. Матчи плей-офф - 15 и 19 августа.

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