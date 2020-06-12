Исполком УАФ утвердил решение о продолжении Первой лиги и завершении Второй

Сегодня состоялось заседание Исполкома УАФ в факсовом режиме, который утвердил решения, принятые вчера на Конференции ПФЛ.

Исполнительный комитет утвердил досрочно завершить сезон во Второй лиге. Текущие турнирные таблицы групп А и Б после двух кругов приняты окончательными. В Первую лигу перейдут по две лучшие команды из каждой конференции при наличии аттестата: "Нива" Тернополь, "Полесье" Житомир, "ВПК-Агро" Шевченковка и "Кристалл" Херсон.

Розыгрыш Первой лиги будет возобновлён согласну Регламенту чемпионата и с общим количеством участников до 200 лиц и при соблюдении медицинского протокола.

Команды, которые займут 15 и 16 места в Первой лиге, сыграют стыковые матчи за командами, которые заняли третьи места в каждой из групп Второй лиги: "Верес" Ровно и "Альянс" Липовая Долина. Каждая пара сыграет по два матча на поле каждой из команд.

Последний, 30 тур, Первой лиги, должен состояться 11 августа. Матчи плей-офф - 15 и 19 августа.