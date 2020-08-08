Гнилые местечки. Акценты зрителя на игре между лидерами Первой лиги

Эта странная ассоциация пришла мне в голову, когда наблюдал матч "Ингульца" с "Рухом". Но о ней позже.

Неоднократно говорил прежде о том, что небывалая интрига в турнире Первой лиги парадоксально вызвана не столько силой, сколько слабостью участников гонки за место под солнцем УПЛ. Центральный поединок едва ли не всего второго круга лишь подтвердил это впечатление.

С точки зрения непредвзятого любителя игры, это было довольно тоскливое зрелище. А как еще назвать футбольный матч, в котором ничего существенного у ворот не происходит битый час времени? Если быть точным, то практически все события уместились в семь минут до середины первого тайма и девять – в концовке встречи.

И можно сколь угодно рассуждать о степени важности результата, но, что ни говори, а именно такие "лобовые" игры наглядно демонстрируют уровень мастерства футболистов.

Закономерный исход нудного действа с участием мяча читался на протяжении последних полутора таймов. Однако к финальному свистку неизбежная нулевая ничья поразительным образом превратилась в результативную.

Одни не забили бы без помощи соперника, неуклюже подвернувшегося под мяч у своих ворот. Другие – без случайного нарушения правил, из числа тех, о которых принято спорить. Хотя, пожалуй, соглашусь с экспертами: героиня-арбитрыня игру не испортила. Если, конечно, ее вообще можно было чем-то испортить.

Справедливости ради, "Ингулец" был немного ближе к победе. Его пара голевых шансов в первой четверти матча смотрелась куда опаснее потуг "Руха". А на 17-й минуте Синегуб даже пробил в стойку ворот с острого угла. Только с неумолимым течением времени это благополучно стерлось бы из памяти, кабы не привычка автора педантично фиксировать моменты.

Вышеназванная фамилия – единственная, которую можно было бы запомнить в этой игре. Да и то – лишь благодаря участию в двух эпизодах в течение двух минут. И даже где-то символично, что в дальнейшем именно этот игрок травмировался и покинул поле.

А первая мысль, которая пришла в голову после просмотра матча – ты ничего не потерял бы, не став его свидетелем. И следующая за ней: а что приобретет УПЛ в лице таких "ингульцов", "рухов", "минаев"?

Гнилые местечки… На самом деле, этот термин из истории Англии имеет совершенно иной смысл. Но уж больно сочно иллюстрирует качество нынешнего пополнения для нашей "вышки". На мой личный взгляд любителя футбола, как увлекательной Игры, а не постылой работы с мячом. Это был воистину местечковый уровень исполнения, причем, таки-да, сомнительной свежести.

Нынче их прибудет аж втроем. А нам этого еще и мало – даешь шишнадцать и никаких гвоздей! Следует помнить, однако, что чем больше будет в турнире подобных "мастеров", тем быстрее и ниже опустится его планка.

Хотел бы подчеркнуть, что выводы сделаны по итогам наблюдения далеко не единственного матча. Этим летом имел возможность видеть в деле обе команды достаточное количество раз. И как-то ни разу не впечатлили.

Напоследок еще одно чисто визуальное впечатление. На сей раз камера старательно избегала демонстрировать нам патриархальный пейзаж вокруг стадиона в Петрово. Но непосредственный антураж поляны, с кажущейся выжженной землей и полустертыми лозунгами в духе недоразвитого социализма, со скромной постройкой типа сортира за футбольными воротами – это нечто.

Невольно подумалось: а были ли у нас в то время столь "живописные" стадионы во Второй лиге? Той самой, где тогда играли "Заря", "Десна", "Ворскла", будущий "Мариуполь"… И о которой лишь мечтали в Александрии. Это не ностальгия – просто интересно.

А президент "Ингульца" жалуется, что их могут "не пустить" в УПЛ…